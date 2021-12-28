بيشة فاجئتني ^^ kitten

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كيما شفتو في الموضوع

حول القطة بيشة

عملتلي مفاجئة ههه

ليس وضعها للأطفال مرة آخرى و لكن في عددهم

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هنا نحب نحكي على مواقف حدثت مع القطة و في نفس الوقت لإفادة المربين

القطة المرة هدي قبل الولادة بأسبوع كان تجيها آلام تقريب كل يوم آلم و كنت أظن أنه موعد الولادة بحكم اني معرفتش وقت تزاوجها و كل ما يحكمها الآلم كانت تجي عندي ما تعرف واحد راقد ماوالو

يعني تخيلوها معي اسبوع و فكل يوم نقول دك تولد و كنت اتوقع انها حامل من 4 قطط فما فوق بحكم انها اجبت في المرتين الآخيرتين 5 و 6 يعني ماشي اول ولادة

المهم و قت لحق موعد الولادة بقات ليلة كاملة في المخاض تقريبا من 10 تع ليل لحتى لعشرة تع الصباح و هي تطلب في مساج على بطنها باش تسترخي و لكا لحقت باش تولد ولدت 2 فقط و حبست لحتى للغد باش كملت الثالث

ههه المرة هذي كانت مختلفة عن المرات السابقة في فترة الحمل و آلامه و عدد القطط

المهم آنا قلتلها راكي كبرتي ووصلتي لسن اليآس ههه

نخليكم معا بض الصور لآطفالها

على فكرة متعودين نلمسو اطفالها من الصغر لخاطر حنا نساعدوها في الولادة ما تكلهمش برك ماتحبش كي نهزوهم تجي و تديهم



هنا بعد وضع القطط









هنا الرضاعة لي ارتحت لما بداو يرضعو

وهدي اهم خطوة يجب الانتباه إليها و التي تتسبب في موت بعض القطط بدون معرفة السبب سأشرح : بعد القطط لا ترضع عند ولادتها بسب وجود خلل ما مثلا اختناق بماء الكيس او عدم تنفس او ضعف القط هنا صراتلي مع قطين عكس اختهم لي رضعت مباشرة فانا لم اترك القطة حتى تاكدت من رضاعتهم الاسود وضعتله مساج خفيف لانه قريب ساعتين ولم يرضع

و ثاني كذلك معا محاولات الكثير حتى تمت رضاعته لانه في المرة السابقة توفي اخوه يشبه تماما فلم يكن يرضع و لم انتبه له احيانا القط يكون ضعيف ف لا بآس بجرعة الحياة كما اسميها انا و تكون بالحليب الصناعي و نقوم بارضاعه حتى تكتمل قوته









صورة للصغيرة مع حبلها السري

جميلة ♥









اليوم مرت 5ايام على الولادة

24 ـ 12 ـ2021

ما لحظته بداية سقوط الحبل السري و فتح الأعين من آول قط إتولد يعني بترتيبهم في الولادة هو نفسه ترتيبهم في سقوط الحبل و تفتيح العيون

هذي الصورة لليوم الخامس بالنسبة لقطين و اليوم الرابع بالنسبة لقط واحد



و في الآخير تبدأ الصراعات على مكان واحد للرضاعة رغم وجود عدة آماكن









المهم قاتلي بيشة بركاي ماتهدري على ولادي

صااااي السماح