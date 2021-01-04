فهرس التميز الخاص بمنتدى فرغ واش في قلبك سنة 2021

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن محسنا🌷🌷🌷🌷 سيدنا يوسف أحسن و هو سجين و فوق ذلك مظلوم ولكنه و مع ذلك كان محسنا🌹🌹🌹🌹 أو تدرون ما الإحسان👑👑👑👑👑 أن تفعل ما ليس بواجبك💪💪💪💪💪 كان بالإمكان أن يجلس يبكي في زاوية السجن 🥀🥀🥀🥀 و لكنه تقرب إلى الله عن طريق السجينين معه فأحسن معهما و هو في قمة الانكسار🌸🌸🌸🌸...