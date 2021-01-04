فهرس التميز الخاص بمنتدى فرغ واش في قلبك سنة 2021

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,723
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى
اللمة الجزائرية
وعلى الخصوص رواد منتدى اهنا فرغ وش كاين في قلبك

الرجاء الاطلاع على قوانين المنتدى:

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ضوابط و قوانين ركن أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

بسم الله الرحمان الرحيم قسم فرغ واش في قلبك يتمثل في ماهو موجود في صميم قلبك من مشاكل سواء أن كانت شخصية او اجتماعية وأن تعبر عن مافي قلبك من هموم أو مآسي أو فرح أو سعادة أو غيرها ـ يجب ان تربطنا في هذا القسم روح الصداقة والأخوة والأخلاق العالية ضوابط و قوانين المشاركة في قسم فرغ واش...
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الفهرس السابق تجدونه على الرابط:

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فهرس التميز لسنة 2019 2020... قسم فرغ واش كاين فقلبك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما لا شك فيه أن قسم واش إهنا فرغ واش كايتن فقلبك عرف مواضيع حصرية ومميزة جدا طيلة السنوات التي مرّت وكما تعودنا سوف نضع كل شهر مواضيع التميز خاصة بكل الشهر تفضلوا معي لفهرس التميز الخاص بسنة 2019 : مواضيع التميز لشهر ديسمبر+ جانفي : نبدأ بأهم موضوع...
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هذه المساحة ستكون مخصصة لابداعاتكم الحصرية

كل موضوع من ابداعكم.. منظم.. مفيد...

يتم ختمه بختم التميز


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كل عضو يجمع في رصيده عدد معتبر من المواضيع المميزة يْكرم بوسام التميز عند نهاية السنة.
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تحت اشراف:

@الامين محمد
@سكون الفجر
@Yasmina zahra
@السلطانة

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,723
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
ابداعات شهر جانفي+فيفري:

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www.4algeria.com

لا تفقدالأمل❤️❤️كن مشعا مهما كانت الظلمة حالكة👑👑

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن محسنا🌷🌷🌷🌷 سيدنا يوسف أحسن و هو سجين و فوق ذلك مظلوم ولكنه و مع ذلك كان محسنا🌹🌹🌹🌹 أو تدرون ما الإحسان👑👑👑👑👑 أن تفعل ما ليس بواجبك💪💪💪💪💪 كان بالإمكان أن يجلس يبكي في زاوية السجن 🥀🥀🥀🥀 و لكنه تقرب إلى الله عن طريق السجينين معه فأحسن معهما و هو في قمة الانكسار🌸🌸🌸🌸...
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@sanaya
 
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