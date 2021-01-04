فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 2021

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,796
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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أهلاً بكم في فهرس الكيك والحلويات
في هذا 💎الفهرس💎

سنضع روابط المواضيع الحصرية والتي

تألقت وتميزت العضوات في إعدادها خلال سنة 2021
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز

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وأيضاً لا ننسى بأن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات خلال شهر
تتحصل على وسام

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شكرا لكل أخت شاركتنا مواضيعها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا
لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية

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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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