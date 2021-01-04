فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 2021

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 12,796
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
أهلاً بكم في فهرس الكيك والحلويات
في هذا الفهرس
سنضع روابط المواضيع الحصرية والتي
تألقت وتميزت العضوات في إعدادها خلال سنة 2021
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز
وأيضاً لا ننسى بأن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات خلال شهر
تتحصل على وسام
شكرا لكل أخت شاركتنا مواضيعها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا
لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية