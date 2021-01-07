اليوم كلكم أطباء

خديجة ph
::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 14 أفريل 2015
- المشاركات
- 841
- النقاط
- 551
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- قسنطينة الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وأخيرا تحرك قلمي شوي و جاب حبر الحبار من السبع بحار موضوعنا اليوم عن صحتكم ربي يدومهالكم و عن الامراض الشائعة ربي يبعدها عليكم لكن ليس كثيرا تعرفوا نحن نتغذى على آلامكم حرفيا هههه الله غالب عقل الصيدلي التاجر الخبزة الخبزة يا جدك
نبدأ باسم الله وبالصلاة على رسول الله
كل واحد فينا معرض للأمراض و معظمها هي أمراض شائعة و بحكم أن الانسان هو كائن ذكي و ربي سبحانه ميزه بالعقل فراح يحاول يجد علاجات لهذه الأمراض أو على الأقل يحاول تجنبها فاليوم حبيت نكلمكم عن الوقاية من الأمراض و التداوي الذاتي يعني كيف تصبح طبيب نفسك و بحكم مهنتي شفت الكثير من الناس تروح للطبيب لأسباب واهية و تدفع ثمن فحص طبي و أدوية كان من الممكن يستغنوا عنها إما بالوقاية أو بعلاجات منزلية لا تتطلب الكثير من المكونات أو الوقت ومن هذه الأمراض
وأخيرا تحرك قلمي شوي و جاب حبر الحبار من السبع بحار موضوعنا اليوم عن صحتكم ربي يدومهالكم و عن الامراض الشائعة ربي يبعدها عليكم لكن ليس كثيرا تعرفوا نحن نتغذى على آلامكم حرفيا هههه الله غالب عقل الصيدلي التاجر الخبزة الخبزة يا جدك
نبدأ باسم الله وبالصلاة على رسول الله
كل واحد فينا معرض للأمراض و معظمها هي أمراض شائعة و بحكم أن الانسان هو كائن ذكي و ربي سبحانه ميزه بالعقل فراح يحاول يجد علاجات لهذه الأمراض أو على الأقل يحاول تجنبها فاليوم حبيت نكلمكم عن الوقاية من الأمراض و التداوي الذاتي يعني كيف تصبح طبيب نفسك و بحكم مهنتي شفت الكثير من الناس تروح للطبيب لأسباب واهية و تدفع ثمن فحص طبي و أدوية كان من الممكن يستغنوا عنها إما بالوقاية أو بعلاجات منزلية لا تتطلب الكثير من المكونات أو الوقت ومن هذه الأمراض
1. الزكام يساهل رقم واحد بدون منازع الانفلونزا الرشح الزدرة (يرحم والدينا و والديكم خلونا من الكورونا ومن بعد نهدرفوا عليها خلونا منها درك) كلها مرادفات تتضمن بعض او كل هذه الاعراض
الحمى
سعال
عطاس
انسداد الانف مع او بدون رغامى
آلام في العضلات
دوخة
وفي 99,9 بالمئة من هذه الاعراض سببها الفيروسات (وما نهدروش عالكورونا عافوها تعافنا رحمة على والديكم) و 1 بالمئة الباقية سببها البكتيريا و نحن للآن ما نقدروش نعالجو الامراض اللي سببها الفيروسات المضادات الحيوية والأدوية اللي نظالوا نرهجوا فيها كلها لمكافحة البكتيريا مع أن نسبة الإصابة بزكام سببه البكتيريا ضئيلة جدا
مضادات الفيروسات توجد في الطبيعة فقط في أي نبات حار أو حامض (ثوم بصل فلفل حار قرنفل ليمون برتقال فراولة ) راهم مرتبين من الأرخس ثمنا لل خلي برك ومن بعد نرجع نشري نص رطل كما لا ننسى سيد علاج الأمراض الصدرية العسل
الآن كيف تفرق الزكام اللي سببه فيروس و علاجه في المنزل و اللي سببه بكتيريا ولازمه وصفة طبية و مضاد حيوي تفرق بينهم بالحمى
اذا ما فيش حمى او اذا الحمى أقل من 48 ساعة مع أخذ مخفض للحرارة كالباراسيتامول هذه أصلها فيروسات و هنا لازمك علاجات منزلية وراحة في المزل و تختفي بعد 15 يوم عالأكثر حتى يصير الجسم مقاوم لهذا الفيروس و يكتسب مناعة ضده
اذا دامت الحرارة أكثر من 48 ساعة مع أخذ مخفض للحرارة كالباراسيتامول فهنا أصلها بكتيري و قد تحتاج الى مضادات حيوية اللي اذا بديتها لازم تخلص العلاج كلو يعني اذا أسبوع لازم تكمل العلاج تاع أسبوع و اذا 15 يوم لازم تكمل ال15 يوم لكي لا تتطور البكتيريا و تصبح مقاومة للمضادات الحيوية
- أما عن العلاجات المنزلية في حالة الزكام اللي سببه فيروسات فحسب تجربتي الشخصية
ملاحظة : بالنسبة للناس التي تعاني من المعدة لا تشربه أبدا على الريق بل بعد الفطور
كما أنه يترك رائحة جد كريهة في الفم تدوم لفترة الأربع ساعات فاغسل فمك جيدا قبل الخروج
2. المشروبات الساخنة (التيزانة ) أغلي الماء ارمي بعض أوراق التيزانة او عشبة لويزة أو عشبة رعي الحمام الليموني هذي كلها أسماء لنفس العشبة بعد أن ترميها في الماء غطي القدر و أطفئ الغاز و اتركها حتى تصبح دافئة أضف سكر و من الأحسن عسل و اشربها ليلا قبل النوم مدة أسبوع
يا الله إليكم الخط أتحفوني بعلاجات الزكام تاع الأمهات و الجدات خلي الكل يستفيد
سلام
- واللي يجيب سيرة الكورونا طوووووول حضر دااااااائم من عند الإدارة و نبيراطيلوا البورتابل و الكونت فايس و ندير الدوبل على مفتاح دارهم و الطونوبيل
- يتبع مع أمراض أخرى ان شاء الله (ما عدا الكورونا)
- つづく