اليوم كلكم أطباء

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



وأخيرا تحرك قلمي شوي و جاب حبر الحبار من السبع بحار موضوعنا اليوم عن صحتكم ربي يدومهالكم و عن الامراض الشائعة ربي يبعدها عليكم لكن ليس كثيرا تعرفوا نحن نتغذى على آلامكم حرفيا هههه الله غالب عقل الصيدلي التاجر الخبزة الخبزة يا جدك



نبدأ باسم الله وبالصلاة على رسول الله



كل واحد فينا معرض للأمراض و معظمها هي أمراض شائعة و بحكم أن الانسان هو كائن ذكي و ربي سبحانه ميزه بالعقل فراح يحاول يجد علاجات لهذه الأمراض أو على الأقل يحاول تجنبها فاليوم حبيت نكلمكم عن الوقاية من الأمراض و التداوي الذاتي يعني كيف تصبح طبيب نفسك و بحكم مهنتي شفت الكثير من الناس تروح للطبيب لأسباب واهية و تدفع ثمن فحص طبي و أدوية كان من الممكن يستغنوا عنها إما بالوقاية أو بعلاجات منزلية لا تتطلب الكثير من المكونات أو الوقت ومن هذه الأمراض​ وأخيرا تحرك قلمي شوي و جاب حبر الحبار من السبع بحار موضوعنا اليوم عن صحتكم ربي يدومهالكم و عن الامراض الشائعة ربي يبعدها عليكم لكن ليس كثيرا تعرفوا نحن نتغذى على آلامكم حرفيا هههه الله غالب عقل الصيدلي التاجر الخبزة الخبزة يا جدكنبدأ باسم الله وبالصلاة على رسول اللهكل واحد فينا معرض للأمراض و معظمها هي أمراض شائعة و بحكم أن الانسان هو كائن ذكي و ربي سبحانه ميزه بالعقل فراح يحاول يجد علاجات لهذه الأمراض أو على الأقل يحاول تجنبها فاليوم حبيت نكلمكم عن الوقاية من الأمراض و التداوي الذاتي يعني كيف تصبح طبيب نفسك و بحكم مهنتي شفت الكثير من الناس تروح للطبيب لأسباب واهية و تدفع ثمن فحص طبي و أدوية كان من الممكن يستغنوا عنها إما بالوقاية أو بعلاجات منزلية لا تتطلب الكثير من المكونات أو الوقت ومن هذه الأمراض​

(يرحم والدينا و والديكم خلونا من الكورونا ومن بعد نهدرفوا عليها خلونا منها درك)

(وما نهدروش عالكورونا عافوها تعافنا رحمة على والديكم)

أما عن العلاجات المنزلية في حالة الزكام اللي سببه فيروسات فحسب تجربتي الشخصية

واللي يجيب سيرة الكورونا طوووووول حضر دااااااائم من عند الإدارة و نبيراطيلوا البورتابل و الكونت فايس و ندير الدوبل على مفتاح دارهم و الطونوبيل

يتبع مع أمراض أخرى ان شاء الله (ما عدا الكورونا)

つづく

1. الزكام يساهل رقم واحد بدون منازع الانفلونزا الرشح الزدرةكلها مرادفات تتضمن بعض او كل هذه الاعراضالحمىسعالعطاسانسداد الانف مع او بدون رغامىآلام في العضلاتدوخةوفي 99,9 بالمئة من هذه الاعراض سببها الفيروساتو 1 بالمئة الباقية سببها البكتيريا و نحن للآن ما نقدروش نعالجو الامراض اللي سببها الفيروسات المضادات الحيوية والأدوية اللي نظالوا نرهجوا فيها كلها لمكافحة البكتيريا مع أن نسبة الإصابة بزكام سببه البكتيريا ضئيلة جدامضادات الفيروسات توجد في الطبيعة فقط في أي نبات حار أو حامض (ثوم بصل فلفل حار قرنفل ليمون برتقال فراولة ) راهم مرتبين من الأرخس ثمنا لل خلي برك ومن بعد نرجع نشري نص رطلكما لا ننسى سيد علاج الأمراض الصدرية العسلالآن كيف تفرق الزكام اللي سببه فيروس و علاجه في المنزل و اللي سببه بكتيريا ولازمه وصفة طبية و مضاد حيوي تفرق بينهم بالحمىاذا ما فيش حمى او اذا الحمى أقل من 48 ساعة مع أخذ مخفض للحرارة كالباراسيتامول هذه أصلها فيروسات و هنا لازمك علاجات منزلية وراحة في المزل و تختفي بعد 15 يوم عالأكثر حتى يصير الجسم مقاوم لهذا الفيروس و يكتسب مناعة ضدهاذا دامت الحرارة أكثر من 48 ساعة مع أخذ مخفض للحرارة كالباراسيتامول فهنا أصلها بكتيري و قد تحتاج الى مضادات حيوية اللي اذا بديتها لازم تخلص العلاج كلو يعني اذا أسبوع لازم تكمل العلاج تاع أسبوع و اذا 15 يوم لازم تكمل ال15 يوم لكي لا تتطور البكتيريا و تصبح مقاومة للمضادات الحيوية1. اسحق ثلاث حتى أربع فصوص ثوم أو ابرشهم بمبرشة الثوم صب فوقهم كمية قليلة من الحليب المسخن حتى الغليان أضف ملعقة صغيرة من العسل الحرة واترك المزيج يصبح دافئ صفيه واشرب من ثلاث حتى أربع معالق كبيرة عالريق مدة ثلاث أيامملاحظة : بالنسبة للناس التي تعاني من المعدة لا تشربه أبدا على الريق بل بعد الفطوركما أنه يترك رائحة جد كريهة في الفم تدوم لفترة الأربع ساعات فاغسل فمك جيدا قبل الخروج2. المشروبات الساخنة (التيزانة ) أغلي الماء ارمي بعض أوراق التيزانة او عشبة لويزة أو عشبة رعي الحمام الليموني هذي كلها أسماء لنفس العشبة بعد أن ترميها في الماء غطي القدر و أطفئ الغاز و اتركها حتى تصبح دافئة أضف سكر و من الأحسن عسل و اشربها ليلا قبل النوم مدة أسبوعيا الله إليكم الخط أتحفوني بعلاجات الزكام تاع الأمهات و الجدات خلي الكل يستفيدسلام