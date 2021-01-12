و الله أعرف أنك مُوَسوَس أُدخل و اعترف

السلام عليكم احبتي و اخواني

اليوم صباحا عزمتني خالتي الزايخة على بقايا الشرشم

الحقيقة كان شرشم و عليه الكلام

و بينما نحن نتناول الوجبة و كعادة الجزايرين عندما يشبع البطن يقول للراس غني

و نحن نتجاذب اطراف الحديث اخبرتني خالتي الزايخة ببعض اسرار اعضاء اللمة

و قالت لي بالحرف الواضح أن كل اعضاء اللمة مرضى بالوسواس

وااااو بالوسواس يا خالة

أي نعم بالوسواس

اعطيني امثلة يا خالة

مثلا مثلا مثلا @السلطانة عندها وسواس الغاز و تقوم من فراشها ليلا حوالي 5 مرات

تتأكد أنها اغلقت غاز الموقد و المدفأة بل و تتحسس علها تسمع صوت الغاز او تشمه

مسكينة حتى يذهب عنها النوم و هي ذهاب و إياب بين المطبخ و غرفة نومها ههههههه

حتى انها اصبحت تتكلم مع نفسها و تنفخ نفخا ههههههه

ـ أممممم اختي السلطانة تظهر انها عاقلة و رزينة مسكييييينة ربي يشفيها



مثال آخر يا خالتي الزايخة

مثلا مثلا مثلا @فريد أبوفيصل عنده وسواس غلق الابواب . المسكين يقضى جل وقته

في التأكد انه اغلق الباب سواء باب البيت الرئيس او باب الغرفة او باب السيارة

بمعنى اي باب يسبب له الوسواس فيبقى يبتعد عن الباب ثم يرجع إليه ليتأكد انه اغلقه

هههههههه مسكييين استاذ فريد

واااو الاخ فريد عنده حل واحد و هو تلحيم الابواب حتى يرتاح

زيديني عشقا زيديني أعتذر اعتذر خالة زيديني مثالا زيديني

مثلا مثلا مثلا @خديجة ph عندها وسواس عندما تغلق الساشي او الحقيبة

سواء تبع الادوية او اي مستزلمات تعيد فتحها لتتأكد مالذي وضعته في داخلها

فالزبون ينتظرها لربع ساعة و هي تتأكد من محتويات الساشي هههه

واااو مسكينة اختي خديجة

زيدي مثالا اخرا خالتي الله يرضى عليك

مثلا مثلا مثلا @إلياس لديه وسواس الخوف من الجراثيم

اذا صافحه رجل او زميل يغسل يديه 20 مرة خوفا من اي عدوى هههههه

فيغسل بالصابون ثم بالماء ممزوج بالجافيل بل بالجافيك لوحده و لا يرتاح ههههههه

ياااه الياس مسكين واش راه يعالني

ازيدك مثالا آخرا اختك @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

عندها وسواس تنظيف البيت من الجراثيم مسكينة كل اليوم و هي تنظف الارضية و الاواني

و كل لحظة تقوم تنظف بالمطهرات و المعقمات و اي شي يسقط على الارض

تغسله 20 مرة و تعيد و تكرر ههههههه



و ايضا اختك مريم @sanaya

مسكينة حالها حال

المسكينة ما تقوم من السجادة حتى تشك في عدد الركعات فتظل راكعة ساجدة

و تعيد كل صلاة عدد من المرات و لا ترتاح هههههههه



ايضا اخوك محمد @Andy_Delort

لديه وسواس الاعتذار كل وقته و هو يعتذر من الاهل و الاصدقاء و الجيران و الاقارب

و من الاحياء و من الاموات حتى القطط يعتذر منهم ههههههه

محمد يخاف ان يزعل منه احد ههههههه



ايضا اختك @Yasmina zahra

عندها وسواس الاكتناز المسكينة خايفة من الفقر و كل دينار تصرفه يخليها حزينة لأنها تتوقع

انه راح يجي وقت اللي يملك اقل من مليار بدينار راح يكون فقير ـ فهي تخبي بالديار و السنتيم

لكي تصل الى المليار هههههههه



ايضا عندك الاخت @منى كريم

عندها وسواس الخوف من حوادث المرور تبقى كل الوقت تراقب السيارات تنتظر وقوع حادث

حتى اصبحت لا تسافر خوفا من حوادث المرور ههههههه

ياااه يا خالة تقريبا كل اهل اللمة مصاب بالوسواس

لااا ليس اهل اللمة فقط بل كل الشعب الجزايري مصاب بالوسواس

إسأل ردلي خبر ههههههه

اكيد خالة راح أسأل و أشوف

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إذن أيها الشعب الموسوس أعترف ماهو الوسواس الذي تعاني منه

إعترف

هههههههههه