لا ادري هل توافقوني الراي او لا ولكن خلال مشاركاتي في المنتديات دائمااا اواجه مشكلة في الردود والنقاش ,,,

كل منا له توجه و محبة لنوع من المواضيع فنراه يحاول بجهد في الكتابة فيها او ابداء الراي فيها او في اقتباس منها وهذه المواضيع تعرض على الاعضاء ,,,,فهل تعرض للزينة ام للرد عليها بشكرااا ام تعرض لابداء الراي والخوض فيها ,,,,طبعااا تعرض لابداء الراي فيها من خلال الاعجاب او للاضافة او للمناقشة وهذه المناقشة قد تطول او تقصر على حسب مستوى الاعضاء وتفاعلهم ومهما طال النقاش او قصر فسينتهى اما بالقبول او بابداء الملاحضات ,,,المهم فيها هو الخروج بحوار شيق يتبادل فيه الاعضاء الاراء والافكار والمفاهيم ,,قد يكون الحوار والنقاش اروع من الموضوع نفسه ,,,,,,وهذا طبعاا يكون بعيد كل البعد عن التجريح ,,,,

كل من هو متواجد هنا يبحث عن معرفة نفسه وعن مدى معرفته للمعرفة التي يكتسبها وعن مدى قدرته في مواجهة الاقلام التي تناقشه والافكار التي تحاصره فان استطاع مواجهتها فذلك مايصبوا اليه وان فشل فسيبحث عن الخلل ويتداركه ,,,,,ولكن ان يغضب ويجبر الناس على ان فكرته هي الصحيحة هذا مايعكر صفوة النقاش ,,,,,,

الموضوع ملك لصاحبه فلا يمكن لاي كان ان يغير منه الا ان كان جارح او فيه اذاية لاحد ولكن ,,,,,,,ان ياتي شخص بحكم منصبه وينهيه او يغلقه بدون اذن صاحبه هكذا بلا سبب فهذا فيه اهانة لصاحبه ولا عضاء المشاركين في الموضوع ,,,,,,

احب المواضيع واحب الرد عليها سواء بالايجاب او بالسلب ,,,,,بالايجاب هذا مانبغي له اما بالسلب فهذا لا يعني اني اهنت صاحب الموضوع

بل اوضحت له نقطة خافية في الموضوع او اكون انا خاطئ في تصوري للموضوع او اني لم افهم مايقصده المهم ان اخرج بفكرة عن ماهية ذلك الموضوع ولكن ان اتنازل عن حقي في الرد لمجرد ان ربما صاحب الموضوع يغضب او يخالف معتقده فهذا مايعكر تفكيري

في الاخير ابوح لكم ماجال في خاطري ,,,,,,,,واسف ان ازعجت احداااا