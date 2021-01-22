درس تأثير على صورة بالفتوشوب

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

PicsArt_01-14-12.12.27.png



الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اقدم لكم درسا بسيطا في الفتوشوب
وهو

تأثير على صورة ~

الدرس في الصورة
هنآ
.
.
.



PicsArt_07-26-03.35.54.jpg



النتيجة

تأثير_وردة.jpg

الصورة الاصلية كان بتلوين عادي بعد التاثير لاحظوا جوانب الصورة 😊


ان شاء الله كان درسا خفيفا في انتظار ابداعاتكـــــــم





PicsArt_01-12-12.47.44.jpg



PicsArt_01-14-12.10.43.png

 
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