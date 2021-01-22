درس تأثير على صورة بالفتوشوب

اقدم لكم درسا بسيطا في الفتوشوب

وهو

تأثير على صورة ~

الدرس في الصورة

هنآ

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النتيجة

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباًوالصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدينالصورة الاصلية كان بتلوين عادي بعد التاثير لاحظوا جوانب الصورةان شاء الله كان درسا خفيفا في انتظار ابداعاتكـــــــم