درس تأثير على صورة بالفتوشوب

Yasmina zahra
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اقدم لكم درسا بسيطا في الفتوشوب
وهو
تأثير على صورة ~
الدرس في الصورة
هنآ
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النتيجة
الصورة الاصلية كان بتلوين عادي بعد التاثير لاحظوا جوانب الصورة
ان شاء الله كان درسا خفيفا في انتظار ابداعاتكـــــــم