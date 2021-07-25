هكذا تحضن القطة أطفالها ^^أمومة القطة "

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى




الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلا و سهلا بزوار المنتدى و كم اشتقنا لهذا الركن الجميل


مؤخرا تمت ولادة القطة بيشة مرة اخرى و أنجبت 6 صغار و كلهم في صحة و عافية في 27 ماي بالتقريب قبل شهرين و الحمد لله تم تبنيهم كلهم ف كانت كالعادة مواقف جميلة للقطة مع صغارها من ابرزها حظن القطة لصغارها و خوفها عليهم
نخليكم مع الصورة ولكم التعليق


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