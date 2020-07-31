سكرابز ساعات راقية 😍





الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين





اعضاء و زوار اللمة الكرام أقدم لكم ~

سكرابز ساعات جميلة جدا يمكنكم اضافتها لتصاميمكم و تواقيعكم :



هذه عينة :

اترككم لتكتشفوا 21 نوع من السكرابز



في ملف مضغوط















لمن لا يعرف كيفية فك الضغط يترك ملاحظته في الموضوع.