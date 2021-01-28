طاجــــــــــين الزيتون و البسباس

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

هذي مدة محطيتش موضوع هنآ هـــآ بصح ما يعنيش مكنش نطيب قاع

المهم بما انه اشترينا طاجين للطبخ و سمعنا بلي اكلاته تجي بنينة قلت نشاركم اول طبخة فيه و ما نحكيلكمــــش على البنة باه متجعوش اكثر ههه

المهم في الوصفة هذي

ـ نقلي البصل مع الدجاج او اللحم

بعدها نوضع البهارات فلفل اسود زعفران او كركم و زنجبيل و الملح حتى للاخير و قت يطلق الزيتون ملحه و نحسوه سامط في المرق و قتها نضيف الملح

هنا الزيتون كنت وضعته من قبل في الما و بقيت نغير لها فالماء حتى يفقد الملوحة نتاعه

بعدها نضيفلو البسباس هنا تقدري توضعي في مكانه بطاطا او جزر وتوكلي منها ايضا وليدك

بعدها نمرقه

ونخليه على نار هادئة

و في الاخير و بعدما جهز معانا هذا هو شكله و اذا كان عندك وقت مثلا حاولي تحمري الدجاج في مقلاة او فرن

كذلك بما انه الطاجين كان جديد ما استعملتهش مباشرة حتى قمت بمجموعة من التدابير لي تحب تستفسر تتركلي رد و نشرحلها