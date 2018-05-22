طاجين الزيتون ام وليد..كرات الدجاج بالزيتون ولا اطيب

عآشقة الجنـة
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كرات الدجاج بالزيتون – مطبخ ام وليد: المقادير
- 1 صدر دجاج مفروم
- 1 حبة بيض
- 2 م ك خبز يابس مطحون
- 1 م ك جبن طري
- 1/2 بصلة مبشورة
- 1/2 كأس كريمة طازجة
- زيتون بدون نواة
- معدنوس
- ملح و فلفل اسود
: طريقة التحضير
نغير ماء الزيتون كل 5 دقائق لحوالي 5 مرات
نخلط الدجاج المفروم مع الجبن و المعدنوس و نصف حبة بصل مبشورة و البيضة و الخبز اليابس المطحون و الفلفل الاسود و الملح حتى ينسجموا مع بعض
ندهن اليدين بالزيت و نشكل الخليط خبيزات ثم نقليهم في زيت ساخن
نخلط الدجاج المفروم مع الجبن و المعدنوس و نصف حبة بصل مبشورة و البيضة و الخبز اليابس المطحون و الفلفل الاسود و الملح حتى ينسجموا مع بعض
ندهن اليدين بالزيت و نشكل الخليط خبيزات ثم نقليهم في زيت ساخن
لتحضير المرق نقلي نصف بصلة مبشورة في قليل من الزيت
نضيف الزيتون (او الفطر) و المعدنوس و الفلفل الاسود و الملح و نقليهم جيدا
نمرق بحوالي كأس ماء دافئ ثم نغطيهم و نتركهم يغلوا
بعد ذلك نضع كريات الدجاج المقلية في المرق و نتركهم يغلوا لحوالي 10 دقائق على نار هادئة ثم نضيف الكريمة الطازجة الخاصة بالطبخ و نتركهم قليلا ثم نطفئ النار
نرشه بقليل من المعدنوس اثناء التقديم