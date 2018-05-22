طاجين الزيتون ام وليد..كرات الدجاج بالزيتون ولا اطيب

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نغير ماء الزيتون كل 5 دقائق لحوالي 5 مراتنخلط الدجاج المفروم مع الجبن و المعدنوس و نصف حبة بصل مبشورة و البيضة و الخبز اليابس المطحون و الفلفل الاسود و الملح حتى ينسجموا مع بعضندهن اليدين بالزيت و نشكل الخليط خبيزات ثم نقليهم في زيت ساخن