طاجين الزيتون ام وليد..كرات الدجاج بالزيتون ولا اطيب

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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#1
كرات الدجاج بالزيتون – مطبخ ام وليد

: المقادير
  • 1 صدر دجاج مفروم
  • 1 حبة بيض
  • 2 م ك خبز يابس مطحون
  • 1 م ك جبن طري
  • 1/2 بصلة مبشورة
  • 1/2 كأس كريمة طازجة
  • زيتون بدون نواة
  • معدنوس
  • ملح و فلفل اسود




: طريقة التحضير



نغير ماء الزيتون كل 5 دقائق لحوالي 5 مرات
نخلط الدجاج المفروم مع الجبن و المعدنوس و نصف حبة بصل مبشورة و البيضة و الخبز اليابس المطحون و الفلفل الاسود و الملح حتى ينسجموا مع بعض
ندهن اليدين بالزيت و نشكل الخليط خبيزات ثم نقليهم في زيت ساخن


لتحضير المرق نقلي نصف بصلة مبشورة في قليل من الزيت
نضيف الزيتون (او الفطر) و المعدنوس و الفلفل الاسود و الملح و نقليهم جيدا
نمرق بحوالي كأس ماء دافئ ثم نغطيهم و نتركهم يغلوا



بعد ذلك نضع كريات الدجاج المقلية في المرق و نتركهم يغلوا لحوالي 10 دقائق على نار هادئة ثم نضيف الكريمة الطازجة الخاصة بالطبخ و نتركهم قليلا ثم نطفئ النار
نرشه بقليل من المعدنوس اثناء التقديم

 
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