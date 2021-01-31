النميمة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


'النميمة'
تعريفها:
نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد
حكمها:
محرمة بإجماع المسلمين ،وهي كبيرة من كبائر الذنوب
النمام :
هو إنسان ذو وجهين يقابل كل من يعاملهم بوجه، فهو كالحرباء يتلون بحسب الموقف الذي يريده وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال "تجد من شر الناس يوم القيامة ،عند الله ،ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه "صحيخ البخاري،
قال الله تعالى:
"ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم "
قال النبي صل الله عليه وسلم:
"لا يدخل الجنة نمام "رواه البخاري ومسلم
عن الفضل بن أبي عياش قال:
كنت جالسا مع وهب بن منبه ،فأتاه رجل ،فقال: إني مررت بفلان وهو يشتمك ،فغضب، فقال:ما وجد الشيطان رسولا غيرك ،فما برحت من عنده ،حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم فسلم على وهب ،فرد عليه ومد يده، وصافحه، وأجلسه إلى جنبه. صفة الصفوة لإبن الجوزي
ماهو الدافع للنميمة:
إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل ،فيقول له إن فلان يقول عنك كذا وكذا،
ودورنا مع النمام:
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله":وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له:قال فيك فلان كذا وكذا ،أو فعل في حقك كذا ،ونحو ذلك فعليه ستة أشياء:
1/عدم تصديقه ،لأن النمام فاسق مردود الشهادة، "ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ"
2/أن تنهاه وتعظه
3/أن تبغظه في الله
4/ألا يحملك ما حكى لك على التجسس للتحقق "ولا تجسسوا"
5/ألا ترضى لنفسك مانهيت النمام عنه ،ولا تحكى نميمة فتقول فلان قال لي كذا وكذا
6/ان لايظن بأخيه الغائب السوء.
مختصر منهاج القاصدين.
قال أحدهم لرجل :فلا شتمك ،فقال:هو رماني بسهم ولم يصبني فلماذا حملت السهم وغرسته في قلبي.
جاء رجل إلى أحد الصالحين فقال له فلان يذكرك بسوء ،فأجابه:إذا صدقت فأنت نمام ،وإذا كذبت فأنت فاسق ،فخجل وانصرف.
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
من صفات النمام:
قال الله تعالى :
"ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم"
1/ أنه حلاف، كثير الحلف ولا يكةر الحلف إلا إنسان غير صادق يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به فيحلف ليداري كذبه ويستجلب ثقة الناس.
2/ أنه مهين لا يحترم نفسه ،ولايحترم الناس في قوله ،وآية مهانته حاجته إلى الحلف ،والمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان ذا مال وجاه.
3/ أنه هماز يهنز الناس ويعيبهم ،بالقول و الإشارة في حضورهم أو في غيبتهم على حد سواء .
4/ أنه مشاء بنميم يمشي بين الناس، بما يفسد قلوبهم ويقطع صلاتهم ويذهب بمودتهم وهو خلق ذميم لايقدم عليه إلا من فسد نفسه وهانت نفسه.
5/ أنه مناع للخير يمنع الخير عن نفسه وعن غيره.
6/ انه معتد أي متجاوز للحق والعدل إطلاقا.
7/ أنه أثيم يتناول المحرمات ،ويرتكب المعاصي ،حتى انطبق عليه الوصف الثابت والملازم له أثيم
8/ أنه عتل وهي صفة تجمع خصال القسوة والفضاضة وهي شخصية مكروهة غير مقبولة
9/ أنه زنيم وهذه خاتمة صفاته فهو شرير يحب الإيذاء ولا يسلم من شره لسانه أحد .
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
قال حكيم :من عرف شأنه وخفظ لسانه وأعرض عنا لايعنيه وكف عن عرض أخيه دامت سلامته وقلت ندامته.
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قصة في النميمة:
روى عن حماد بن سلمة أنه قال:
باع رجلا غلاما فقال للمشتري :ليس فيه عيبا إلا أنه نمام، فاستخفه المشتري فاشتراه على ذلك العيب، فمكث الغلام عنده أيام ا، ثم قال لزوجة مولاه :إن زوجك لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليك ،أفتريدين أن يعطف عليك ،قالت: نعم ،قال لها:خذي الموسى وأحلقي شعرات من باطن لحيته إذا نام، ثم جاء إلى الزوج وقال: إن امرأتك تخادنت (يعني اتخذت خليلا) وهي قاتلتك:أتريد أن يتبين لك ذلك ؟فقال:نعم
قال :فتناوم لها، فتناوم الرجل ،فجاءت امرأته بموس لتحلق الشعرات فظن الزوج أنها تريد قتله، فأخذ منها الموس فقتلها ،فجاء أولياؤها فقتلوه،
فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الطرفين ،
أرأيتم ماتصنع النميمة ،كيف أودت بحياة رجل وزوجته وأوقعت المقتلة بين أقاربهما هذا صنيع ذي الوجهين دائما .تنبيه الغافلين
 
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