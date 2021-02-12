السلام عليكم

أنا انسانة تزوجت قبل 10 سنوات و عندي ولاد و الحمد لله

كتزوجت راجلي كانت عندو ارض يبنيها و طوموبيل لاباس بيها فاتو لعوام و رزقو ربي رزق كبير

كنت نشوف ديما منامات تدل على سعة الرزق

هو ساعات يعترف يقولي جرتك جرة خير الحق انا انسانة محافظة على الصلاة و القران و الذكر و ملتزمة

عشت سنين فعذاب يماه و مبعد فرج ربي

هاذ التفاصيل كامل ما يهموش

المهم هو ولى يشح عليا بزاف و نا كأم مش حابة تضيع ولادها و تخدم فتح عليه ربي بخدمة يجيب منها لعجب و نا محرومة قلت مالعليش كجات فاللبسة و الماكياج المهم مقابلني بالماكلة و الطبيب اذا استلزم الأمر

هو كيدير حاجة فباله لازم يلحقلها و يخدم لروحه و حنا الله يسهل

ماعليش

وليت نخدم حاجة قليلة باش على الأقل نداوي روحي محتاجة راديو و عملية في اللثة و هو مش باغي يمدلي و اذا مدلي من فوق قلبو قلنا ماعليش

لحق ولى يعايرني بالفقر ايه ياناس بالفقر و نا مريحة فالدار نربيله ولاده كنت حاسبة يحطني فوق راسو جا يعايرني نهار عايرني بالفقر متت بالبكا

قررت يكبر وليدي منا نروح نخدم منا

المشكل كااااامل مش هنا

المشكل ايماني و ثقتي بالله تزعزعت سرتو نشوف ربي يزيد يرزقه وقت اللي حارمني و يزيد يعايرني بالفقر

انا كثيرة الصدقة قررت نحبس ما نتصدقش بيسك لقيت روحي ماني مستفيدة والو نصلي ندعيله نتصدق يباركله ربي و فالأخير نلقا روحي فارغة اليدين عايشة تحت رحمتو

و اللي تغيظني كيقولي أنا عطالي ربي و يسهل لي ربي كلشي و مولى دعوة خير يما و اللي فقير يبقى فقير

دركا قنعوني أن الله عادل غير باش منجيبهاش فديني...