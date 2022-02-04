تعقيب على مشكلة مكسور خاطري....مشكلتي حقيقة أني جيت نكتب فوقت كنت منهارة فيه ولكن ردودكم استفدت من بعضها....بالنسبة للأخت اللي قالت حاولي تعاودي تعيشي شبابك معاه هو رجل اربعيني يعني ما يحبش اصلا الاجواء هاذوك و يقولي متأثرة بالمسلسلات علابيها تحبي ديري عشا سبيسيال ولا تحواس ولا اي عفسة معابعض...المرأة = طبخ تربية تنظيف دقائق في العلاقة ...حتى في السفر نعوم وحدي نطلع فالمانيج وحدي نلعب معاهم وحديمتضحكوش يظل يعايرني ذرية مي انا نلقى راحتي هكذاك أما فالايام العادية يدخل الدار يحكم التلفون لما لا نهاية...بربكم اخبروني شكون هو العجوز هنا...انا منين تزوجت كان يعايرني ماخلى صدري مخلى شعري ما خلى رموشي مع العلم شافني من غير موعد و على غفلة وبلا قطرة ماكياج موراها خطبني...من هنا نقول بالاك الديفو فيه هو...أنا رياضية وهو لا...مين ذاك نحس يحب يخبي عيوبو و يتهجم عليا...من نهار اللي قالي فيه ذيك الهدرة و شافني نبكي بحرقة رفد روحو من الشومبرة و رجع يرقد فالصالون...غريب.....فكرة الطلاق تراودني من مدة ولكنني أخاف المجهول .....ما عندي شهادة مالقري انا من جهة لقراية طايرة نقدر نكون روحي بالخف ...نخاف نعيش مع والديا وهما يرحبو بيا و رافضين نرجع ليهم بلا ولادي....اخي قالي اكري و نخلص عليك هو يقولي هذا ما يحبكش و مش راح نكذب عليك...أنا والله العظيم حايرة....مي رجعت نخاف على روحي من الحرام...لأنو حاسة راسي مش حامل ...كثرة الضغط تخلي الانسان يفقد الثقة بربي...سبحان الله كتتغلق على الواحد يا يحوس يهرب للحرام يا يفرط فصلاتو يا ثقتو بربي تروح...كي لمرا تربي تتعب ولادها مستوى فور خارجين ليماهم... متخلقين بشهادة عائلة الزوج... تسهر تنظف والراجل شهار بالملايين و يجي يعايرها و ما يمدلهاش غير بالتحلال و حاجة قليلة...نحس روحي ذليييييييلة و نا نحلل فذوك الدريهمات نشري حاجة ....الحرام مش قصدي العلاقات و ماشابه ولكن العقيدة تهتز سيرتو هذا راهو خيار الوالدين مش خياري...ادعولي ربي يبصرني بالطريق و يمدلي القوة ندير واش فراسي....اكثر حاجة مقلقتني درك هي أنو هاذ الشخص قلبي برد من جهتو....رجعت نتهرب من العلاقة مش لأنني شخص بارد ولست كذلك ولكن مكاش امرأة تتقبل انسان يهينها و يجيها واش من قلب عندها باش تقبل يقرب لها...هل راهو حرام عليا ولا نن....أما الأخوات اللي قالوا لبسي و ماكيي...من هاذ الجهة أنا مطهلية ...اللي فاهماتو أنا النظرة السيئة اللي رفدها عليا من يماه + حاب يبدل الفيستا ممكن ... و ما عرفش كفاش و لا خاف من نيتي بيسك علاباله مليح واش دار...اسمحولي افكاري مشتتة قلبي يتقطع على روحي وعلى ولادي...تخيلو تشوفو حياتكم قدامكم تضيع...حرت و ما عرفتش واش ندير....مشكلتي نخاف المجهول....مي ساعات نقول حتى مستقبلي فدارو مجهول مكانش اللي يعرف الغيب...اليوم حس بيا بللي راني نخطط لحاجة...باسكو موالف نعاتبو نقوله علاش و نفهملو مي الخترة هاذي ني ساكتة و كالم و غير نصلي و ندعي ربي يبينلي طريقي...قالي حاب نشري طوموبيل نكتبها باسمك...قتله خليها عندك...قلبي ميتشراش بدراهم و مور ما ذليتني منسحقش والو منك...نهار قبل برك رحت لعرس عالتسعة تاع الليل قتله وصلني قالي نن روحي وحدك...سكت وخرجت والمشكل كان لازم نروح....تخيلو يا ناس نمشي و نقرا قران بيسك الطريق خاوية .....رجعت وصلوني هوما لقاني ساكتة ما قلت والو نضحك مع ولادي....صباح قالي نكتب لك طوموبيل باسمك....عييت نخمم واش فراسه والله ما فهمتش...ولا قدرت حتى نفهم روحي...بالمختصر انا شخص ضعيف مش قادر يقرر قرار ....و ما نلوموش هو قدر ما نلوم روحي بيسك أنا اللي ذليت روحي....ومن جهة ما كنتش فاهمة الدنيا صح حتى وين كبرت وفهمت بللي رجال ميديروش هاك زيد التربية و العائلة اللي كبرت فيها ووالديا كان عندهم دور كبير...اسمحولي افكاري مهومش مرتبين و مكاش كفاش نرتبهم....دعواتكم والله عييت....وربي عالم شحال...دعواتكم