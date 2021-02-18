أحلى من السكر ^^ كتاكــــــــــيت

قال خديجة ph:

ربي يعينك على تربيتهم هل وجدتي من يأخذهم ؟ قبل ما تربي الكبدة عليهم الله يبارك يهبلوربي يعينك على تربيتهم هل وجدتي من يأخذهم ؟ قبل ما تربي الكبدة عليهم إضغط للتوسيع...



يبارك في عمرك اختي

بالفعل مسؤولية صعيبة شوي خاصة وقت تحاولي متعطيهمش اكل يضرهم ويسبب لهم اسهال او حتى تعليمهم قضاء حوائجهم لكـــن هم رزق من الله و نحاولو نعتاني بيهم

ايه صح المرة هذي بزاف لي طلبوا ياخدوهم ورانا نستنوا وقت يتفطمو و يعودوا قادرين يبعدو على امهم ان شاء الله بارك الله فيكي على التواجد الطيب



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