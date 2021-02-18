أحلى من السكر ^^ كتاكــــــــــيت

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
شاركتكم قبلا موضوعا لولادة القطة بيشة
و اليوم هاي مجموعة من الصور تقريبا بعد اسبوعين او اكثر من الولادة و ليست حالية
الام :
الصغير السكر ذكر
صغير اخر ذكر
الان دور الصغيرات
و الثانية نوعها سيامي او سيامو عندنا هي و اختها
اما ذكرين فنوعهم سيامو كروازي عندهم اذنين و نهاية الديل باللون الاصفر
نخليكم مع اب القطط باش تحزروا لمن يشبهون
في الاخير ان شاء الله تكونو استمتعتوا بالصور اللطيفة الى الملتقى