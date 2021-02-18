أحلى من السكر ^^ كتاكــــــــــيت

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,493
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


شاركتكم قبلا موضوعا لولادة القطة بيشة
و اليوم هاي مجموعة من الصور تقريبا بعد اسبوعين او اكثر من الولادة و ليست حالية

الام :

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الصغير السكر ذكر

PicsArt_02-08-01.40.03.jpg

صغير اخر ذكر

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الان دور الصغيرات

PicsArt_02-08-01.41.32.jpg

و الثانية نوعها سيامي او سيامو عندنا هي و اختها

PicsArt_02-08-01.43.25.jpg

اما ذكرين فنوعهم سيامو كروازي عندهم اذنين و نهاية الديل باللون الاصفر

نخليكم مع اب القطط باش تحزروا لمن يشبهون

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في الاخير ان شاء الله تكونو استمتعتوا بالصور اللطيفة الى الملتقى




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خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
934
النقاط
551
العمر
36
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
الله يبارك يهبلو
ربي يعينك على تربيتهم هل وجدتي من يأخذهم ؟ قبل ما تربي الكبدة عليهم 🥺
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,493
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال خديجة ph:
الله يبارك يهبلو
ربي يعينك على تربيتهم هل وجدتي من يأخذهم ؟ قبل ما تربي الكبدة عليهم 🥺
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يبارك في عمرك اختي
بالفعل مسؤولية صعيبة شوي خاصة وقت تحاولي متعطيهمش اكل يضرهم ويسبب لهم اسهال او حتى تعليمهم قضاء حوائجهم لكـــن هم رزق من الله و نحاولو نعتاني بيهم
ايه صح المرة هذي بزاف لي طلبوا ياخدوهم ورانا نستنوا وقت يتفطمو و يعودوا قادرين يبعدو على امهم ان شاء الله بارك الله فيكي على التواجد الطيب

 
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