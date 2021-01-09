القطط المنزلية

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,422
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين









اهلا و سهلا بكم في موضوع جديد من عالم القطط

اليوم اردت ان اخبركم شيئا عن القطط المنزلية


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ان شاء الله تكونوا تعرفتم معي على تلك الكائنات الظريفة و اللطيفة
قراءة ممتعة 😉


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