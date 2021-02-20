الحكيم و من إغتابه

الغيبة

الغيبة من بين اكبر المشكلات المنتشرة في مجتمعنا عموام

فلا تكاد جلسة او مؤسسة او شركة او ورشة او حي او لربما عائلة

من الغيبة

و هناك عدة طرق يتصرفها من عرف بمن اغتابه

منهم من يخاصم و من يساير و من يسامح

و منهم من يرد الغيبة بالغيبة و هكذا



في القصة التالية أحد أساليب محاربة الغيبة

بدون إطالة إليكم القصة و الحكمة





قيل لحكيم : إن فلانا يذكرك بسوء .

فقال: خذني إلى داره .

فلما وصلا إلى داره ،طرق الباب إلى أن خرج إليه ، فتبسم في وجهه و قال :

يا أخي ، هلا أخذت بيدي إلى مكان ظليل لا يرانا فيه أحد ؟

فشعر صاحب البيت بالخجل ، فآواه إلى ظل الشجرة في نهاية الحديقة .

فقال له : أحببت أن أسألك على انفراد حتى لا أحرجك ، هل قلت عني كذا و كذا ؟

فقال : نعم !



فمردغه الحكيم في التراب

و مسح به الأرض

و أطعمه تبناً

ثم نفض يديه بهدوء

و أخذ عكازه و عاد لمنزله .



ترى الحكيم أحيانا تنفلت أعصابه

ما كل حياته حِكم و مواعظ و رزانة

هههههههههه





ابتسامة خفيفة احبتي

هههههههه

ههههههه ​