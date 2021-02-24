ملف مسابقة توظيف في إدارة السجون 2021

ڄۚــۏڪــﯡڧ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 642
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
بسم الله رحمن الرحيم -- سلام عليكم و رحمة الله زوار و اعضاء اللمة
اليكم الملف :
يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
– طلب خطي للمشاركة
– ست ( 06 ) صور شمسية،
– نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
– نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي،
– نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الإعفاء من إلتزامات الخدمة الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 سارية المفعول،
– شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف مختص في طب العيون،
– شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ،
– شهادة الجنسية،
– شهادة عائلية للحالة المدنية ، عند الإقتضاء،
– شهادتان ( 02 ) طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)،
– غلافان ( 02 ) بريديان من الحجم المتوسط يحملان طابع بريدي وعنوان المترشح.
– وصل إثبات دفع مستحقات المشارآة في المسابقة إلى:
* الحساب البريدي الخاص بالخزينة المركزية تحت رقم 52-3000 لفائدة الوكالة المركزية للدفع المسبق للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم 756-597
* أو في حساب الخزينة الولائية لفائدة حساب الوكالة المركزية للدفع المسبق للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم756 -597
و المقدرة ب:
300.00 دج لرتبة ضابط إعادة التربية،
300.00 دج لرتبة رقيب إعادة التربية
200.00 دج لرتبة عون إعادة التربية،
الدعاء فقط اخوتي
اليكم الملف :
يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
– طلب خطي للمشاركة
– ست ( 06 ) صور شمسية،
– نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
– نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي،
– نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الإعفاء من إلتزامات الخدمة الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 سارية المفعول،
– شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف مختص في طب العيون،
– شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ،
– شهادة الجنسية،
– شهادة عائلية للحالة المدنية ، عند الإقتضاء،
– شهادتان ( 02 ) طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)،
– غلافان ( 02 ) بريديان من الحجم المتوسط يحملان طابع بريدي وعنوان المترشح.
– وصل إثبات دفع مستحقات المشارآة في المسابقة إلى:
* الحساب البريدي الخاص بالخزينة المركزية تحت رقم 52-3000 لفائدة الوكالة المركزية للدفع المسبق للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم 756-597
* أو في حساب الخزينة الولائية لفائدة حساب الوكالة المركزية للدفع المسبق للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم756 -597
و المقدرة ب:
300.00 دج لرتبة ضابط إعادة التربية،
300.00 دج لرتبة رقيب إعادة التربية
200.00 دج لرتبة عون إعادة التربية،
الدعاء فقط اخوتي