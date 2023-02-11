اعلان عن توظيف بالمديرية العامة للجمارك ب 58 ولاية

اعلان عن توظيف



المديرية العامة للجمارك



تعلن المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة توظيف على اساس الاختبارات في الرتب المبينة ادناه



اعوان رقابة (ذكور)



عدد المناصب 524 منصب



نمط التوظيف مسابقة على اساس الاختبارات



ملف مسابقة على اساس الاختبار :

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طلب خطي يتم تظمين به ( رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني)​

نسخة طبق الأصل من الشهادة أو المؤهل الدراسي المطلوب + كشف نقاط مسار التكوين​

نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية​

شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء​

استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح حمل من هنا

شهادة اثبات تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور​

شهادتان طبيتان عامة وصدرية.​

احيانا يتم طلب صحيفة السوابق العدلية و بطاقة اقامة​