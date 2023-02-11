اعلان عن توظيف بالمديرية العامة للجمارك ب 58 ولاية

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
31
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلان عن توظيف بالمديرية العامة للجمارك ب 58 ولاية
اعلان عن توظيف

المديرية العامة للجمارك

تعلن المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة توظيف على اساس الاختبارات في الرتب المبينة ادناه

اعوان رقابة (ذكور)

عدد المناصب 524 منصب

نمط التوظيف مسابقة على اساس الاختبارات

ملف مسابقة على اساس الاختبار :
  • طلب خطي يتم تظمين به ( رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني)​
  • نسخة طبق الأصل من الشهادة أو المؤهل الدراسي المطلوب + كشف نقاط مسار التكوين​
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية​
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء​
  • استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح حمل من هنا
  • شهادة اثبات تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور​
  • شهادتان طبيتان عامة وصدرية.​
  • احيانا يتم طلب صحيفة السوابق العدلية و بطاقة اقامة​
تاريخ نشر الاعلان 09 فيفري 2023

اخر اجل لايداع الملفات 15 يوم من تاريخ نشر الاعلان

مزيد من التفاصيل في الصور المرفقة
328667340_1218660225723420_3991208051949129647_n-1024x990.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top