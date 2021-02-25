إذا كنت لا تعلم كثيرا في العملات الرقمية المشفرة، فسأخبرك أن عملة البيتكوين التي تم إطلاقها في عام 2009 ليس لها قيمة في البداية، وكما تعلم أن بيتكوين لها تاريخ تداول متقلب للغاية وكان أول سعر حقيقي لعملة البيتكوين في يوليو 2010 عندما تم تقييم عملة انتقلت عملة البيتكوين من حوالي 0.0008 دولارًا أمريكيًا إلى 0.08 دولارًا أمريكيًا لعملة واحدة، يمكنك تخيل كيف كانت أسعار البيتكوين منخفضة التكلفة والقيمة التي لا تقدر بثمن في البداية منخفضة للغاية، والآن في عام 2021 في 8 يناير، يبلغ سعر البيتكوين حوالي 50000 دولار أمريكيحسب المنتديات والمواقع التقنية فإن Bee Networkعملة صادقة وشبكة أخرى للعملات المشفرة، حيث تمكنك من استخراج عملة المشفرة عبر التعدين وكسبها بسهولة فقط بواسطة هاتفك الذكي.التسجيل في الرابط يطلب منك كود أكتب mouradtehعند اضافة هذا الكود mouradteh تتحصل على عملة 1bee مجانالا يمكنك الاستمرار في تشغيل التطبيق إن لم تدخل هذا الكود mouradtehبعد التسجيل قم بتشغيل البرنامج و اتركه يجمع لك العملات