السلام عليكم

منزعج والله و حزين

فبعض العباد لا يتركون العاقل بعقله و لا الحليم حليما

بل لما يجدون انسانا هادئا و رزينا و صبورا لا يقيمون له وزنا

و لا يفكرون في كلماتهم قبل النطق بها

و لا يرون لمشاعره مكانة و لا قيمة

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أسكن في قرية يصعب فيها ان تترك سرا خاصا بك

فحديثك مع نفسك تجده في الشارع

و ابراج المراقبة في كل ركن تراقب الصغيرة و الكبيرة

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قبل ايام عانت زوجتي من آلام على مستوى بطنها و ظهرها

مما استدعى أخذها الى اطباء متخصصين عند طبيب الكلى

و طبيب النساء و التوليد .

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المهم ظن بعض الظانون او المتكلفون أن زوجتي حاملا

ألى حد الآن الامور عادية

لكن الغريب

ان يتصل بعض الاقارب من زوجتي

مطالبينها او آمرينها ان تهب إحدى بناتي

او التي في البطن سواء طفل او طفلة

لأحد الاغنياء

و ذلك بسبب العيلة او صعوبة الحياة و و و و و و و

و ان الرجل سيجعل لنا نصيبا من ماله او مصروفا

سبحان الله سبحاان الله

و اي قلب يقدر على بيع قرة عينه و جزء من قلبه

و الله لو رزقني ربي بـ100 بنت لن يضيق عيشي بهن

و والله كل بناتي بركة و رزقها معها



منزعج والله و كضمت غيضي بصعوبة و على مضض



اما زوجتي بطريقة غير مباشرة ابدت انزعاجها من الطلب

و أبانت عن غضبها



و الله المستعااان

و اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا ​