مشكلتي حزيييينة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
697
النقاط
51
السلام على حضارتكم
سأدخل مباشرة في الموضوع والذي سيكون تافها بالنسبة للعديد منكم انا بنت سألتحق قريبا بسن 23 سنة لككككنن شكلي يا جماعة 17 كأقصى حد حرفيا والله حتى جماعة 16 و 15 و 17 يبدو شكلهم اكبر مني ربما تبان بالنسبة ليكم حاجة مليحة لكن ليا انا لالا الحمد لله الذي جعلني بصحة جيدة له الحمد والشكر
اتصورو لي أقل مني سنا في العائلة كامل نبان انا لي صغيرة عليهم لأوضح اكثر شكلي يعني ملامحي وطولي كلش صغير طولي 157 مع وزن 50 متخيلين الوضع 🙂🙂 يعني والله لما نكون نمشي مع احد اقاربي لي هي صغيرة عليا سنا أصلا نبان بنتها وانا لا ابالغ
ثانيا مشكلة الطول قديما لم اكن ابالي كنت نشوف روحي متوسطة القامة لكن الان رجعت نشوف روحي قصيرة وهذا بعد هذا الحادث وين تقدم لي شخص ثم رفضني بحجة اني قصيرة هذا الموقف بزاف أثر فيا اعلم رح تقولو لازم تكوني واثقة من نفسك وماتسمعيش للهدرة لكن تجيك تجيك لحظة الضعف بيني وبين نفسي والله اني لا ازكي نفسي الكل يشهد بتربيتي واخلاقي لا علاقة لي بالعلاقات والخزعبلات تلك لدي فكرة دائما أن الحرام لا يجلب الحلال من بعد تترفضي لسبب تافه او على الأقل بالنسبة لي خاصة وان الطرف الثاني كان فيه من الخصال ما كنت أرغب بها اعلم ان كل شيء اقدار وان مشيئة الله فوق كل شيء وفي كل شيء خير نحن لم نره لكن تبقا كاينة شوكة تنخز بين الحين والاخر
أتمنى اني استطعت شرح مشكلتي بورك فيكم وشكرا لكم على هذه المنصة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top