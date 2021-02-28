السلام على حضارتكمسأدخل مباشرة في الموضوع والذي سيكون تافها بالنسبة للعديد منكم انا بنت سألتحق قريبا بسن 23 سنة لككككنن شكلي يا جماعة 17 كأقصى حد حرفيا والله حتى جماعة 16 و 15 و 17 يبدو شكلهم اكبر مني ربما تبان بالنسبة ليكم حاجة مليحة لكن ليا انا لالا الحمد لله الذي جعلني بصحة جيدة له الحمد والشكراتصورو لي أقل مني سنا في العائلة كامل نبان انا لي صغيرة عليهم لأوضح اكثر شكلي يعني ملامحي وطولي كلش صغير طولي 157 مع وزن 50 متخيلين الوضعيعني والله لما نكون نمشي مع احد اقاربي لي هي صغيرة عليا سنا أصلا نبان بنتها وانا لا ابالغثانيا مشكلة الطول قديما لم اكن ابالي كنت نشوف روحي متوسطة القامة لكن الان رجعت نشوف روحي قصيرة وهذا بعد هذا الحادث وين تقدم لي شخص ثم رفضني بحجة اني قصيرة هذا الموقف بزاف أثر فيا اعلم رح تقولو لازم تكوني واثقة من نفسك وماتسمعيش للهدرة لكن تجيك تجيك لحظة الضعف بيني وبين نفسي والله اني لا ازكي نفسي الكل يشهد بتربيتي واخلاقي لا علاقة لي بالعلاقات والخزعبلات تلك لدي فكرة دائما أن الحرام لا يجلب الحلال من بعد تترفضي لسبب تافه او على الأقل بالنسبة لي خاصة وان الطرف الثاني كان فيه من الخصال ما كنت أرغب بها اعلم ان كل شيء اقدار وان مشيئة الله فوق كل شيء وفي كل شيء خير نحن لم نره لكن تبقا كاينة شوكة تنخز بين الحين والاخرأتمنى اني استطعت شرح مشكلتي بورك فيكم وشكرا لكم على هذه المنصة