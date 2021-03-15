سؤال مهم عن المرأة..

هذا الموضوع طالما جال في خاطري و لم أشأ طرحه على بعض مواقع التواصل نظرا لطبيعة الموضوع و حساسيّته كما يقال.



لكن لا أرى ضيرا في أن أطرحه هنا و لا أخشى عليه و على نفسي لأنه سيكون بين يدي أنفس سليمة و عقول راجحة إن شاء الله.



هو عن المثال الذي يحتذى به فيما يخص المرأة و متى تكون المرأة كاملة الركن بحيث يشار إليها بالبنان ( تلك حرّة بنت الأحرار)...!



فعلى سبيل المثال صارت الأغلبية الساحقة ترى أن المرأة إذا دخلت عالم التمثيل و اختلطت بالرجال بل أدّت معهم أدوارا لا تكون في الحقيقة إلا شيء ممّا لا يكون إلا بالزواج يرونها محترمة ححبوبة فقط إذا أمسكت لسانها

عن الثرثرة في مواقع التواصل و تعاطفت مع قضايا الشعب و ركبة كل موجة لائحة...

يرونها كذلك بغض النظر عن لباسها و كشفها لشعرها و غير ذلك مما لا يليق بالحرّة لا سيّما لو كانت مؤمنة تؤمن بالله و رسوله، و يرونها كذلك برغم تغزل متابيعهابها في صفحاتها و ردها عليهم بكل رحابة صدر و سرور

بذلك الغزل...



رأيي الذي لا أحيد عنه أن المرأة إذا طرقت مثل هذه الأبواب و أمعنت في الاختلاط بالرجال و تلقت أضواء الكميرات في كل حومة سقطت و لا يرفعها مجدّدا إلّا أن تعتزل ذلك كلّه.



ما رأيكم في الموضوع؟