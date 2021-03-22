رأيكم مع / ضد ؟

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,511
النقاط
1,876
العمر
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محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أحبتي
اليوم حبيت نعرف رايكم في موضوع
راهو منتشر في المجتمع نوعا ما واللي هو "المرأة العاملة"
اقصد بالمرأة العاملة بعد الزواج
كاينين بزاف رجال يعارضوا هذي الفكرة تماما ويقولك انا ما نخليش مرتي تخدم
"يشوفوها الناس كل يوم رايحة جاية ...نغير عليها .... ملي تخرج الصباح حتى تجي لعشية ...الخ"
كاين بزاف ناس سبب الخلاف تاعهم قبل الزواج هو هذي النقطة وكاين اللي تفارقو مع الاسف لهذا السبب
انا بالنسبة ليا نشوف انو ماكان حتى مشكل المرأة تكون خدامة خدمة محترمة باينة يكون عندها مصروفها الشخصي
وعلاه قرات هي امالا وتعبت باش في لخر تقعد فدار ...كي تكون مثلا ماكانش خدمة وهي تاني راضية تقعد فدار هذي نورمال اما باش تكون وحدة خدامة ويجي يقولها بطليها بالسيف انا ضد هذي الفكرة
وانت اخي وش رايك في المرأة العاملة وهل المرأة صح بلاصتها في الكوزينة برك 🍲🍔؟
وانت اختي ماهي نظرتك للرجل اللي يمنع المرأة من العمل ؟

اعطونا رأيكم ولو بكلمة 😊
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,893
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @*amani*
يُسعدني أن أكون أول من يرد على موضوعك القديم الجديد
هو موضوع لن ينتهي النقاش فيه حتى آخر العمر:)
....
بالمختصر المفيد
من يُريد زوجة لا تعمل فليبحث عن فتاة لا تعمل أو غير راغبة في العمل بعد الزواج
لكن أن يخطب فتاة عاملة ويقول لها لا أُريدك أن تعملي فهذا غير منطقي
....
قد يتفق الزوجان في وقت ما على عدم عمل الزوجة وهي حرة إن اختارت عدم العمل فبعض الفتيات لا ترغب في العمل بعد الزواج
....
حينما يذهب الزوج بزوجته إلى المستشفى يطلب أن تُعاينها طبيبة
فلم هذا التناقض يا أخي
ألم تكن من مانعي النساء من العمل
....
الفتاة تتعلّم لتعمل
ومن لا ترغب في العمل فهي حرة فيما ترغبه
لكنني ضد فكرة إلزام الزوج لزوجته بعدم العمل
.....
التعليم في بلادي ليس مختلطا
فلو أن كل من تعلّمت بقيت في البيت فمن يُعلّم بناتنا
كما أن مهنة الطبيبة ضرورية
فليست كل فتاة تقبل بمعاينة الطبيب لها وبالذات في الأمور النسائية
هاتان المهنتان -بالذات- لا غني للمرأة عنهما
أما باقي المهن فالفتاة تختار منها ما يُناسب دينها وأخلاقها
.....
سلمت يمينك يا غالية
محبتي وتقديري
 
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