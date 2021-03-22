رأيكم مع / ضد ؟

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أحبتي
اليوم حبيت نعرف رايكم في موضوع
راهو منتشر في المجتمع نوعا ما واللي هو "المرأة العاملة"
اقصد بالمرأة العاملة بعد الزواج
كاينين بزاف رجال يعارضوا هذي الفكرة تماما ويقولك انا ما نخليش مرتي تخدم
"يشوفوها الناس كل يوم رايحة جاية ...نغير عليها .... ملي تخرج الصباح حتى تجي لعشية ...الخ"
كاين بزاف ناس سبب الخلاف تاعهم قبل الزواج هو هذي النقطة وكاين اللي تفارقو مع الاسف لهذا السبب
انا بالنسبة ليا نشوف انو ماكان حتى مشكل المرأة تكون خدامة خدمة محترمة باينة يكون عندها مصروفها الشخصي
وعلاه قرات هي امالا وتعبت باش في لخر تقعد فدار ...كي تكون مثلا ماكانش خدمة وهي تاني راضية تقعد فدار هذي نورمال اما باش تكون وحدة خدامة ويجي يقولها بطليها بالسيف انا ضد هذي الفكرة
وانت اخي وش رايك في المرأة العاملة وهل المرأة صح بلاصتها في الكوزينة برك ؟
وانت اختي ماهي نظرتك للرجل اللي يمنع المرأة من العمل ؟
اعطونا رأيكم ولو بكلمة
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أحبتي
اليوم حبيت نعرف رايكم في موضوع
راهو منتشر في المجتمع نوعا ما واللي هو "المرأة العاملة"
اقصد بالمرأة العاملة بعد الزواج
كاينين بزاف رجال يعارضوا هذي الفكرة تماما ويقولك انا ما نخليش مرتي تخدم
"يشوفوها الناس كل يوم رايحة جاية ...نغير عليها .... ملي تخرج الصباح حتى تجي لعشية ...الخ"
كاين بزاف ناس سبب الخلاف تاعهم قبل الزواج هو هذي النقطة وكاين اللي تفارقو مع الاسف لهذا السبب
انا بالنسبة ليا نشوف انو ماكان حتى مشكل المرأة تكون خدامة خدمة محترمة باينة يكون عندها مصروفها الشخصي
وعلاه قرات هي امالا وتعبت باش في لخر تقعد فدار ...كي تكون مثلا ماكانش خدمة وهي تاني راضية تقعد فدار هذي نورمال اما باش تكون وحدة خدامة ويجي يقولها بطليها بالسيف انا ضد هذي الفكرة
وانت اخي وش رايك في المرأة العاملة وهل المرأة صح بلاصتها في الكوزينة برك ؟
وانت اختي ماهي نظرتك للرجل اللي يمنع المرأة من العمل ؟
اعطونا رأيكم ولو بكلمة