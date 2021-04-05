خيانة الاهل

صديقتي المقربة تمر بضروف جد قاسية و مليئة بالشك لم أستطع حتى مساعدتها أو اسداء النصيحة لها.... صديقتي هي أم لطفلين مأخرا وجدت رسالة على هاتف زوجها يراسل اختها ويقول لها"نحبك"مع ان هذه الكلمة لا نستعملها في لهجتنا الا عند شخصين تربطهم علاقة حب... كما اوضحت لي انه لمح عليها عدة مرات في أوقات غير مناسبة...مع العلم ان زوجها واختها تربطهم علاقة صداقة قوية علانية و عادية.... هل هذا أمر عادي او انها خيانة... هي لم تستطع المواجهة بعد تعرف حق المعرفة انهما سينكران كل شئ... وسيجعلان منها هي المخطأة.... رايكم يهمنا؟