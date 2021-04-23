ضيف السهرة العدد السابع جليلوس

1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟
10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟
12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟
13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟
اهلا اختي صحا فطورك
1 كنت فالابتدائي كي بديت نصوم نظن سنة الرابعة علمتنا معلمتنا ربي يذكرها على خير
2 كان مبادرة مني واقتيادا بمعلمتي
3 نصوم نص نهار ونحسب الناس تفطر مور ال 12 هههههه العجب والله
4 كانت ذكرى مؤلمة مانقدش نحكيها تفتح المواجع عليا
5 نوض نتسحر ومبعد نقرا ماتيسر من كتابه الحكيم نصلوا الفجر نرقد شوي ونوض للخدمة نجي معا الظهر نصلي نقضي واش يخص للدار نطل عليكم حتى ساعتين ولا ويجي وقت العصر نقرا شوي قرآن اومبعد نوض نبدا خدمتي فالدار لي ماتكملش ونتفرج كاش حاجة ونوض نقصر معاهم فالكوزينة ونعلق شوي باذن المعدغرب نفطرو ونصلوا نكملوا ونتفرج شعبون هههههه نتوضى وتخرج لصلاة العشاء و التراويح كي نجي ديراكت للرقاد هههههه وهكذا
6برنامج مسعود ومسعودة هههههه
7احلى ما فيه لمة العايلة ووالديك معاك وهوما بصحتهم
8 نختم يالوكان النصف من القران بالتجويد
9 نقرا بالسور وراني فالختمة الزاوجة
10 عندي 6 ساعات برك ناقص نوووم
11 عندي خاوتي نعيطلهم بحكم بعاد علينا شوي
12 اكيد استعدادات نفسية ومادية واكديلي عليهاااا ههههه
13جامي صمت بعيد على دار
14 باينة هادي مع التعليقات والهبال والزعاقة