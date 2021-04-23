ضيف السهرة العدد السابع جليلوس

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,256
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.

3dlat.gif


طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

ضيف العدد السابع هو الاخ لي يبان بقوة في رمضان ههه

@جليلوس

تهلو في ضيفنا 😉








منور السهرة الرمضانية


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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,515
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بضيفنا اليوم ان شاء الله تكون لاباس عليك
  1. عرف بنفسك في سطرين
  2. ما عنوانك في الحياة
  3. ما هو وردك اليومي من القران الكريم
  4. لمن تسمع قراء من القران الكريم
  5. ماهو آخر كتاب قرانه
لي عودة ان شاء الله
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
صحا فطوووركم جميعا تقبل الله منا ومنكم شكرا سلطانة على الاستضافة لي عظيم الشرف ان اكون متواجدا معكم اتمنى ان اكون عند حسن ظنكم
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,815
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى



1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟
10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟
12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟
13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بضيفنا اليوم ان شاء الله تكون لاباس عليك
  1. عرف بنفسك في سطرين
  2. ما عنوانك في الحياة
  3. ما هو وردك اليومي من القران الكريم
  4. لمن تسمع قراء من القران الكريم
  5. ماهو آخر كتاب قرانه
لي عودة ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
اهلا لاباس اخي صحا فطورك
نبداو على بركة الله
جليل شاب جزائري بسيط
عنواني في الحياة عش بسيطا تكن بسيطا
عندي المعوذتين واية الكرسي ماتخطينيش
اسمع لمشايخنا سعد الغامدي و السديس
ماعنديش الوقت اخي للاسف حاليا لا يوجد كتاب
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Rayhan:



1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟
10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟
12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟
13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟
إضغط للتوسيع...
اهلا اختي صحا فطورك
1 كنت فالابتدائي كي بديت نصوم نظن سنة الرابعة علمتنا معلمتنا ربي يذكرها على خير
2 كان مبادرة مني واقتيادا بمعلمتي
3 نصوم نص نهار ونحسب الناس تفطر مور ال 12 هههههه العجب والله
4 كانت ذكرى مؤلمة مانقدش نحكيها تفتح المواجع عليا
5 نوض نتسحر ومبعد نقرا ماتيسر من كتابه الحكيم نصلوا الفجر نرقد شوي ونوض للخدمة نجي معا الظهر نصلي نقضي واش يخص للدار نطل عليكم حتى ساعتين ولا ويجي وقت العصر نقرا شوي قرآن اومبعد نوض نبدا خدمتي فالدار لي ماتكملش ونتفرج كاش حاجة ونوض نقصر معاهم فالكوزينة ونعلق شوي باذن المعدغرب نفطرو ونصلوا نكملوا ونتفرج شعبون هههههه نتوضى وتخرج لصلاة العشاء و التراويح كي نجي ديراكت للرقاد هههههه وهكذا
6برنامج مسعود ومسعودة هههههه
7احلى ما فيه لمة العايلة ووالديك معاك وهوما بصحتهم
8 نختم يالوكان النصف من القران بالتجويد
9 نقرا بالسور وراني فالختمة الزاوجة
10 عندي 6 ساعات برك ناقص نوووم
11 عندي خاوتي نعيطلهم بحكم بعاد علينا شوي
12 اكيد استعدادات نفسية ومادية واكديلي عليهاااا ههههه
13جامي صمت بعيد على دار
14 باينة هادي مع التعليقات والهبال والزعاقة
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,581
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
صحا فطوركم ومرحبا بهلال رمضان 😆 🤭
1/ كاين عادات في ولايتكم يستقبلو بيها شهر رمضان ولا مكانش ؟
2/ يغلبك رمضان وتزعف وتتقلق ولا نورمال؟
3/ كيفاش تفوت نهارك في رمضان مثل سائر الأيام ولا كاين برنامج خاص؟
4/ حاجة لا تستغني عليها في الفطور ؟
5/ تفضل رمضان في الصيف ولا في الشتاء؟
6/ هل انت من هواة الطبخ وتعاونهم شوي في الكوزينة ولا تاكل برك 😆؟
7/ اكلتك المفضلة في رمضان وش هي ؟
8/ انت من النوع اللي يرقد بزاف في رمضان؟
9/ وش تتفرج البرامج ؟
10/ افضل برنامج او مسلسل في رايك هذا العام ؟
11/فلان شوكولا ولا وش من ذوق تحب؟
🌷🌷
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,842
النقاط
851
الجنس
أنثى
السلام عليكم​
  1. من اي ولاية انت ؟؟​
  2. هوايتك المفضلة ؟؟​
  3. اكلك المفضل في رمضان ؟؟​
  4. تفضل الاكل المالح او الحلو ؟؟​
  5. علاقتك بالطبخ ؟؟​
  6. علاقتك بكرة القدم ؟؟​
  7. قدوتك في الحياة ؟؟​
  8. اشخاص لا ترفض لهم طلب ؟؟​
  9. كيف تعرفت على منتدى اللمة؟؟​
  10. ما رأيك فيها بكل صراحة ؟؟​
  11. اعضاء التقيت بهم من المنتدى ؟؟​
  12. اعضاء من المنتدى تتمنى اللقاء بهم؟؟​
بالتوفيق
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال *amani*:
وعليكم السلام
صحا فطوركم ومرحبا بهلال رمضان 😆 🤭
1/ كاين عادات في ولايتكم يستقبلو بيها شهر رمضان ولا مكانش ؟
2/ يغلبك رمضان وتزعف وتتقلق ولا نورمال؟
3/ كيفاش تفوت نهارك في رمضان مثل سائر الأيام ولا كاين برنامج خاص؟
4/ حاجة لا تستغني عليها في الفطور ؟
5/ تفضل رمضان في الصيف ولا في الشتاء؟
6/ هل انت من هواة الطبخ وتعاونهم شوي في الكوزينة ولا تاكل برك 😆؟
7/ اكلتك المفضلة في رمضان وش هي ؟
8/ انت من النوع اللي يرقد بزاف في رمضان؟
9/ وش تتفرج البرامج ؟
10/ افضل برنامج او مسلسل في رايك هذا العام ؟
11/فلان شوكولا ولا وش من ذوق تحب؟
🌷🌷
إضغط للتوسيع...
الله يسلمك اماني اهلا بيك
صحا فطوركم نتوما تاني
1 مكاش عادات سبيسيال برك تلقى جو مختلف ريحة رمضان ناس تشري في التوابل و اشياء تخص شهر البركة والغفران
2 لا لا مانتقلق مانزعف هههههه نعطش برك ايا مانقدش نهدر نسكت حتى امور الفطور ندير روديماري هههه
3 نورمالمون ني حكيت لفوق اضربي طلة
4 البوراك والميرندا هادو عشقي الابدي
5 والوا فالشتاء خير ولو انو كل وقت يجي فيه حلو ومايتعاودش بنتو وحدها
6 من هواة الا كل بصح الطبخ لا لا خاطيني برك كي نكون وحدي يعني غير رمضان نتفنن في ماكلتي احمممم
7 الحريرة والبوراك والفلان حاجة باينة
8 والله مانقد نرقد في رمضان نضل حي كي البومة هههههه
9 دينية ثقافية مسلسلات هادفة وعندها مغزى طبعا من مختلف اللهجات عادي المهم تكون نقية
10 انا راه عاجبني مسعود ومسعودة ومسلسل ليام ماشاء الله بدات تتقدم الدراما الجزائرية
11 نبغي قاع الاذواق ماعنديش مشكل بصح التشيكولا يترعد يامولاي وحدوووو يبرد الخاطر
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,815
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
1- هل تعد طبقك بنفسك في رمضان ؟؟
2- طبقكـ الرئيسي المفضل عـلى " الفطور " ؟
3- طبق الـ ح ـلويـآإت المفضل على " الفطور " ؟
4- مشروبكـ المفضل عـلى " الفطور" ؟
5- تفطّـر مع الا هـل او لوحدك ؟
6 - عَـلى الفطـور - حدد 3 أعضاء من المنتدى تدعوهم للافطار معك ؟
7- قبل السحور هل تسهر الى وقت السحور او تنام وتصحي عند وقت السحور ؟
8 - شيء معين لاتستغني عنه في السحور ويجب ان يتواجد على السفره ؟؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال ام أمينة:
السلام عليكم​
  1. من اي ولاية انت ؟؟​
  2. هوايتك المفضلة ؟؟​
  3. اكلك المفضل في رمضان ؟؟​
  4. تفضل الاكل المالح او الحلو ؟؟​
  5. علاقتك بالطبخ ؟؟​
  6. علاقتك بكرة القدم ؟؟​
  7. قدوتك في الحياة ؟؟​
  8. اشخاص لا ترفض لهم طلب ؟؟​
  9. كيف تعرفت على منتدى اللمة؟؟​
  10. ما رأيك فيها بكل صراحة ؟؟​
  11. اعضاء التقيت بهم من المنتدى ؟؟​
  12. اعضاء من المنتدى تتمنى اللقاء بهم؟؟​
بالتوفيق
إضغط للتوسيع...
انا من بلاد الرستميين ... تيارت وين ما رحت الخير كاين
هوايتي التصوير مع اني لست محترفا لكنني من هواة التصوير
اكلتي المفضلة لي هي الحريرة التيارتية البوراك والفلون تاع شيكولا
نبغي المالح كثر بصح الحلو فالسحور مانستغناش عليه
علاقتي بالطبخ كعلاقة السالب والموجب جامي يتلاقاو هههههه
نتفرج ليماتش بصح مانلعبش صراحة ماكاش كيفاش
قدوتي لي هي ميمتي مومو عينيا
اكيد والديا ومن غيرهم
تعرفت على اللمة عن طريق النت برك
صراحة ماعندي ماتقول فيها غير ربي يطول في عمرنا ونطلعوها وتكون في توندونس تاع المنتديات
جامي تلاقيت بيهم
نتمنى نلقى قاع لي نعرفهم كيما @اسماعيل 22 @الامين محمد @ skor mok @الياس @sami حكيم سطوري والاخت ليليا مرام لي عندي بزاف ماشفتهاش هنا
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Rayhan:
1- هل تعد طبقك بنفسك في رمضان ؟؟
2- طبقكـ الرئيسي المفضل عـلى " الفطور " ؟
3- طبق الـ ح ـلويـآإت المفضل على " الفطور " ؟
4- مشروبكـ المفضل عـلى " الفطور" ؟
5- تفطّـر مع الا هـل او لوحدك ؟
6 - عَـلى الفطـور - حدد 3 أعضاء من المنتدى تدعوهم للافطار معك ؟
7- قبل السحور هل تسهر الى وقت السحور او تنام وتصحي عند وقت السحور ؟
8 - شيء معين لاتستغني عنه في السحور ويجب ان يتواجد على السفره ؟؟
إضغط للتوسيع...
هههههه اواه لالا نوجد الطابلة صحا بصح نوجده هو اونباغسون لا لا خاطيني لا علاقة لي بالطبخ
طبقي الرئيسي المفضل على الفطور هو المتوم
طبق الحلويات المفضل لي هو الفلان هههههه ولا البقلاوة تاع برا يمممم يمممم
مشروبي المفضل ميرندا بذوق التوت جربوها وردولي الخبر
تفطر مع الاهل كي هادي وحدي لا لا
راح نخير @الامين محمد @اسماعيل22 @إلياس مرحبا بيكم الخاوة
نرقد ونوض وقت السحور
التمر والفلان هادو لازم وقت السحووور
 
Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,453
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
مرحبا بأستاذنا ...

رمضانك مبارك وصح فطورك (رايح نكون خفيف عليك ان شاء الله هههههه)

1- ما قصتك مع القرآن في رمضان ؟
2- عندك وليدات صغار؟ ... وادا كان نعم كيف تدير معاهم في رمضان هههه؟
3- هل لديك شئ تكثر الدعاء في رمضان بأن يوصلك ويوفقك الله اليه ؟
4- هل انت من النوع الدي يجامل الزوجة عند مائدة الفطور ''مهما كان الطعام'' أو من النوع ألي يعلق بزاف ويدير ملاحظات تبهدل الزوجة مسكينة ههههه ؟
5- اي نوع من العلوم تميل له اكثر ولنقل تحبه اكثر من غيره (مثال كمياء , بيولوجيا...) ؟
6- وقت فراغك فيما تقضيه بالخصوص في رمضان ؟
7- واش رايك رمضان هدا ولا رمضان زمان؟ ............ عباد الآن ولا عباد زمان ؟
8- نصيحتك للناس المدخنين في رمضان ؟

فيها بركة .. إن شاء الله
😁:coffee:🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,700
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا بالاخ الطيب فالاستضافه
راح نضيفك بهذيك الي ماعرفتهاش فالسلسله ههه
20200924_224314-1.jpg

1 تيارت واش من بلاصه تسكن نعرفها زنقه زنقه هه
2 الحريره بالزعتر ولا المرمز
3التحليه ولا الحلويات
4القهوه ولا الشاي
5 الدومين ولا النت
6 ترقد فرمضان ولا تخدم
7فيلمك المفضل ....مسلسلك المفضل...كتابك المفضل ...
8تحب الشعر ولا الكتابه ولا الخواطر
9 واش تقول في ناس عين الدفلى
10 واش تقول فالمتحدث معاك
11 عضو تفتقده فالمنتدى وتتمنى عودته
12 موضوع فاللمه مازال عالق في ذهنك للان
13 حلمك تاع الصغر تحقق ولا مازال قيد الانتضار وماهو
14 امنيتك التي لن تستغنى عنها


لي عوده
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,515
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
عودت اليك أخي
  1. قل كلمة لي القدس ، الجزائر ، مينامر ، الصحراء الغربية
  2. كلمة للاعضاء المنتدى
  3. ما عنوانك في الحياة
  4. كيف تقضي وقتك في رمضان
  5. ماهي احلى ذكرى عندك
  6. ماهي أسوأ ذكرى عندك
ربي يحفظك و يسترك وويفرحك أخي
لا تسناني من صالح دعاءكم
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,815
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
رسـآإلـة شـكـِـِر لـعضـو / عضوة ؟
2- كلمـة عامة للاعضاء في هذا الشهر ؟
3 - كم ساعه معدل جلوسك على النت في رمضان ؟
4 - عضو او عضوة تتمنى ان يطبخ لك وجبه فيرمضان وماهي الوجبه ؟؟
 
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