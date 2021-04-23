ضيف السهرة العدد السابع جليلوس







1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟

2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟

3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟

4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟

5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟

6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟

7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟

8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟

10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟

11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟

12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟

13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟

14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟

15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟

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