ضيفة العدد الخامس amani سهرة مع ضيف

وعليكم السلام اهلا

نعرف بصح لا اصنف نفسي اني ماهرة مزال شوي ونرجع ماهرة ههه

المالح

نرقد ههه نحاول اني نكثر في العبادات

نتفرج شوية شغل في الكوزينة من ومن والنهار فات

نقولها ونعاودها الشربة والبوراك

امي وابي

امي وابي وكي يكون شخص عزيز عليا بزاف

احلى صدفة كنت نحوس على دروس صدفة خرجلي اللمةاحلى صدفة

مكانش

⁩ والله كامل ⁦

نسامح

بالاك 11 ولا 12 وفي 8و9كنت نصوم نص نهار ياحسرا الايامات

نسيت تحديدا بالاك 17 خهه ..نسيت تان وش طيبت انا دائما نسأل روحي نقول ماعرف وش اول حاجة طيبتها معنديش بزاف ملي دخلتنسيت تحديدا بالاك 17 خهه ..نسيت تان وش طيبت انا دائما نسأل روحي نقول ماعرف وش اول حاجة طيبتها

تسلمي

السلام عليكمهل انت طباخة ماهرة ؟؟هل تفضلين تحضير الحلو او المالح ؟؟كيف تقضين يومك في رمضان ؟؟ماهو طبقك المفضل في رمضان ؟؟قدوتك في الحياة؟؟شخص او اشخاص لا ترفضين لهم طلب ؟؟كيف تعرفتي على منتدى اللمة ؟؟اعضاء من اللمة تلاقيتي بيهم؟؟اعضاء تتمناي تتلاقاي بيهم؟؟هل تسامحين كل من اساء اليك ؟؟شحال كان في عمرك كي صمتي اول مرة ؟؟شحالكان في عمرك كي دخلتي للمطبخ اول مرة ؟؟ و واش طيبتي؟؟موفقة