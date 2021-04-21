ضيفة العدد الخامس amani سهرة مع ضيف

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,233
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
1.gif

نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.

3dlat.gif


طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

ضيف العدد الخامس هي الاخت

@*amani*

تهلاو فيها

Untitled-22222.gif
 
آخر تعديل:
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,667
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا بيك فالاستضافه الطيبه
حلي فمك بالبقلاوه انا مشي كيفكم نهار سهرتي ماجبتولي والو
FB_IMG_16189576613221238.jpg

1 من اين الاخت ؟؟
2 هوايتك ؟؟
3لونك المفضل؟؟
4طبقك المفضل فرمضان؟
5انتي شاف كويزين ولا عندك الي يعاونك ؟
6علاقتك بالفلان والتحليه 😋
7واش تعنيلك اللمه
8 رمضان هذ العام والعام الي فات واش الفرق
9 يغلبك الصيام ولا عادي
10كم تقضين من الوقت مع النت
11 اللمه او مواقع التواصل ايهما احب اليك
12هل حصل وحرقتي الماكله احكيلنا الموقف
13 كم تحفضين من كتاب الله
14 واش تعرفي على ناس عين الدفلى
15 هل صمتي رمضان خارج بيتكم
16 هل حصل ونضتي الصباح ولقيتي روحك بدون سحور احكيلنا الموقف
ما قولك فالمتحدث معاك

لي عوده
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,233
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
صحا فطورك اختي العاقلة

على شحال ترقدي في رمضان؟
واش تحبي تاكلي فيالسهرة؟
تخرجي في رمضان ولا لا؟
واش تحبي تتفرجي؟
هواية تمارسينها في رمضان؟
اطباق تحبينها فيرمضان؟
مشروب تحبيه في رمضان؟

صحا صحورك
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,470
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  1. عرف بنفسك في سطرين
  2. ما هو هدفك في الحياة
  3. من هو قدوتك في حياتك
  4. ماهي هوايتك
  5. ماهي برامج المفضلة لديك في التلفاز
  6. من القارىء من القران الكريم التي تحبين الاستماع له
  7. ماهي رياضياتك المفضلة
  8. ماهو لونك المفضل
لي رجعة اخرى ان شاء الموضوع
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,832
النقاط
851
الجنس
أنثى
السلام عليكم

هل انت طباخة ماهرة ؟؟
هل تفضلين تحضير الحلو او المالح ؟؟
كيف تقضين يومك في رمضان ؟؟
ماهو طبقك المفضل في رمضان ؟؟
قدوتك في الحياة؟؟
شخص او اشخاص لا ترفضين لهم طلب ؟؟
كيف تعرفتي على منتدى اللمة ؟؟
اعضاء من اللمة تلاقيتي بيهم؟؟
اعضاء تتمناي تتلاقاي بيهم؟؟
هل تسامحين كل من اساء اليك ؟؟
شحال كان في عمرك كي صمتي اول مرة ؟؟
شحالكان في عمرك كي دخلتي للمطبخ اول مرة ؟؟ و واش طيبتي؟؟

موفقة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الضيفة هربت ههههههه
وين راهي الضيفة نظن خلعتوها
دخلتوها عليها بالاسئلة مسكينة ههههههه

ننتظر مرورك اختي اماني
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,470
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ممكن اكمال العبارات التالية خاص بالمنتدى
  1. عضو نشيط
  2. عضو كسول
  3. عضو متالق
  4. عضو فعال
  5. عضو مجتهد
  6. عضو ابن اللمة
  7. عضو بنت اللمة
  8. عضو رئيسي
  9. عضو مجاهد
  10. ملك المنتدى
  11. ملكة المنتدى
  12. رسالة لكل الاعضاء المنتدى
اكتف بذلك ربي يحفظك و يسترك وويفرحك
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,233
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
😆عدت

-كاش نهار خلطتي وصفة جديدة في رمضان ومعجبتهمش؟
-تحبي تطبقي الوصفات كيما راهم ولاتحبي تعدلي فيهم شوي؟
-واش من نوع عصير تحبي تخدميه فيرمضان؟
-تعرفي تطيبي الكسرة. لو ممكن الوصفة تاع كسرة الجواجلة؟
-وصفة شربة الجواجلة في رمضان؟
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,566
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم
صحا فطوركم لحباب 💛
نتفرج المسلسل ونجي نردلكم ماتقلقوش :sneaky:😌
 
Alāâ ha

Alāâ ha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2021
المشاركات
56
النقاط
5
محل الإقامة
في ارض الله الواسعة
الجنس
أنثى
سلام اختي صحا فطورك
مانكثرش عليك اسئلة لي عندك يكفيك وزيادة الاعضاء ماقصروش ههه
كيفاش تتصرفي في المواقف الصعبة مثلا ك تتراكم عليك المشاكل او عامة موقف صعب واش انتي من الناس لي تبكي وتندب هههه وللا تتحلاي بالصبر وللا تكوني رزينة وتخممي في حل لمشكلتك بكل هدوء
اني تهليت فيك وعطيتك اختيارات 😁 .
 
عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
142
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
معليش معليش كملي المسلسل في غرضك كي يخلاص وجاوبي 😂
1- واشن هي أكثر أكلة تحبيها في رمضان
2- من أي ولاية
3- واش رايك فالبرامج الرمضانية نتع هذا العام
4- شكون يعرف يمثل دور عاشور العاشر صالح /حكيم
5-واشن هو أفضل مسلسل برأيك
6- قهوة ولا أتاي ولا ماء
7- كيفاش دخلتي للمنتدى أول مرة ؟
صحا صحوركم وتصبحو بخير
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,566
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
قال sami44:
اهلا بيك فالاستضافه الطيبه
حلي فمك بالبقلاوه انا مشي كيفكم نهار سهرتي ماجبتولي والو
مشاهدة المرفق 134641
وبيك واهلا
انت تفهم في الاصول صحيت 😌
المرة الجاية أن شاء الله عليا تخافش
FB_IMG_16148151903184306.jpg
1 من اين الاخت ؟؟
جيجل
2 هوايتك ؟؟
مطالعة الكتب وبالأخص الروايات ..الطبخ 😋
3لونك المفضل؟؟
البني بكل تدرجاته 😍
4طبقك المفضل فرمضان؟
ياخويا الشربة والبوراك معنديش افضل منهم 😌
5انتي شاف كويزين ولا عندك الي يعاونك ؟
ماشي انا كاين ..انا اذا درت حاجة خفيفة برك ماتلحقنيش الدالة في الشغل 😆
6علاقتك بالفلان والتحليه 😋
الفلان منحبوش ..التحلية تاني غالبا منقدرش ناكل يسما معنديش علاقة بيهم 😁
7واش تعنيلك اللمه
ولو انو والله الكلمات متقدرش توصف
لكنها بأتم معنى الكلمة بيتي الثاني⁦❤
8 رمضان هذ العام والعام الي فات واش الفرق
هذا العام فطرت في دارنا 😞
9 يغلبك الصيام ولا عادي
لا عادي كي نجوع بصح نرجع شبه ميتة 😂
10كم تقضين من الوقت مع النت
بزاف :rolleyes:
11 اللمه او مواقع التواصل ايهما احب اليك
اللمة اكيد 💚
12هل حصل وحرقتي الماكله احكيلنا الموقف
هذا العام برك راحلي الشم وكنت وحدي فدار ندير فلغذا وحطيت البصل يتقلى وخرجت من الكوزينة المهم قريب تفحم وانا لاخبر وعاودت لملمت الحالة مزية نبع الحنان مكانش 😂
13 كم تحفضين من كتاب الله
نقرا كل يوم لكن الحفظ شيء قليل ..وبدأت بحفظ سورة الكهف في المسابقة التي نظمتها اللمة ربي يقدرنا ⁦❤
14 واش تعرفي على ناس عين الدفلى
ناس الكرم والجود والطيبة ربي يبارك
15 هل صمتي رمضان خارج بيتكم
ايامات برك في الإقامة
16 هل حصل ونضتي الصباح ولقيتي روحك بدون سحور احكيلنا الموقف
اييه 😢 وكنت في الإقامة شوية وبكيت لحقت شربت الماء برك لأني نخاف من الجوع منقدرلوش المهم الخلعة اللي حكمتني اكثر 😖🥺
ما قولك فالمتحدث معاك
انسان طيب وخلوق ماشاء الله 🌷

لي عوده
إضغط للتوسيع...
راني نستنا 😌
صحا سحورك
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,566
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
صحا فطورك اختي العاقلة
الله يسلمك انت تان 😘

على شحال ترقدي في رمضان؟
1ولا 2
واش تحبي تاكلي فيالسهرة؟
مينذاك نذوق شوي من الدوزيام pلا اللي يقعد
تخرجي في رمضان ولا لا؟
منحبش نخرج فرمضان منقدرش نتعب هههه
واش تحبي تتفرجي؟
المسلسلات التركية صاي رجعت مدمنة:rolleyes:
هواية تمارسينها في رمضان؟
حاليا ولا شيء 😓
اطباق تحبينها فيرمضان؟
الشربة والبوراك نامبر وان 😍
مشروب تحبيه في رمضان؟
الشاربات
صحا صحورك
الله يسلمك انت تان ⁦❤
إضغط للتوسيع...
نورتِ💛
FB_IMG_16143809495131052.jpg
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,566
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
قال إلياس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام مرحبا
  1. عرف بنفسك في سطرين
  2. اماني من جيجل طالبة عاقلة وشاطرة خموس عليا 😂😂
  3. ما هو هدفك في الحياة
  4. اني يوما ما نحقق ولو جزء بسيط من احلامي أن شاء الله
  5. من هو قدوتك في حياتك
  6. ابي وامي⁦❤
  7. ماهي هوايتك
  8. المطالعة والطبخ 🍚🍱🍢
  9. ماهي برامج المفضلة لديك في التلفاز
  10. برنامج ضياف ربي
  11. من القارىء من القران الكريم التي تحبين الاستماع له
  12. حمزة بوديب و هزاع البلوشي
  13. ماهي رياضياتك المفضلة
  14. مكانش لا علاقة لي بالرياضة اصلا 😂
  15. ماهو لونك المفضل
  16. البني وتدرجاته ⁦❤
لي رجعة اخرى ان شاء الموضوع
إضغط للتوسيع...
نورت 🌷
FB_IMG_16065179865716179.jpg
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,667
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
عدنا والعود احمد
FB_IMG_1618782456080.jpg
اعطيني عنوان لهد الصوره
2 لما يصوم الصبي عندكم اول مره ماهي العادات والتقاليد
3 مستواك الدراسي
4 عندك برمي ولا مازال
5 زلابيه ولا قلب اللوز 😊
6 ترتيبك من بين اخوتك
7 عندك الي يغير منك فالدار ولا انتي الغيوره
8 عضو تفتقديه فاللمه
9 موضوع قديم فاللمه مازال عالق في ذهنك
10 حلمك فالصغر تحقق ولا مازال قيد الانتضار
11 امنيتك التي لن تتحقق بعد
12 اين تفضلين السياحه البحر ام الصحراء ام الغابه ام غير ذالك

لي عوده
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,566
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
قال ام أمينة:
السلام عليكم
وعليكم السلام اهلا
هل انت طباخة ماهرة ؟؟
نعرف بصح لا اصنف نفسي اني ماهرة مزال شوي ونرجع ماهرة ههه
هل تفضلين تحضير الحلو او المالح ؟؟
المالح
كيف تقضين يومك في رمضان ؟؟
نرقد ههه نحاول اني نكثر في العبادات
نتفرج شوية شغل في الكوزينة من ومن والنهار فات
ماهو طبقك المفضل في رمضان ؟؟
نقولها ونعاودها الشربة والبوراك 😂
قدوتك في الحياة؟؟
امي وابي 💛
شخص او اشخاص لا ترفضين لهم طلب ؟؟
امي وابي وكي يكون شخص عزيز عليا بزاف
كيف تعرفتي على منتدى اللمة ؟؟
كنت نحوس على دروس صدفة خرجلي اللمة 😍احلى صدفة
اعضاء من اللمة تلاقيتي بيهم؟؟
مكانش
اعضاء تتمناي تتلاقاي بيهم؟؟
والله كامل ⁦❤
هل تسامحين كل من اساء اليك ؟؟
نسامح
شحال كان في عمرك كي صمتي اول مرة ؟؟
بالاك 11 ولا 12 وفي 8و9كنت نصوم نص نهار ياحسرا الايامات 😆
شحالكان في عمرك كي دخلتي للمطبخ اول مرة ؟؟ و واش طيبتي؟؟
معنديش بزاف ملي دخلت 🤭نسيت تحديدا بالاك 17 خهه ..نسيت تان وش طيبت انا دائما نسأل روحي نقول ماعرف وش اول حاجة طيبتها 😆
موفقة
تسلمي
إضغط للتوسيع...
FB_IMG_16061593480963332.jpg
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,566
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
قال إلياس:
ممكن اكمال العبارات التالية خاص بالمنتدى
وكلهم كذلك ..⁦❤
الكسول برك مافيهاش 😁
  1. عضو نشيط
  2. كامل
  3. عضو كسول
  4. مكانش
  5. عضو متالق
  6. انت
  7. عضو فعال
  8. كامل فعالين
  9. عضو مجتهد
  10. في بالي بعض الاعضاء لكني نسيت اسمهم
  11. عضو ابن اللمة
  12. الامين
  13. عضو بنت اللمة
  14. السلطانة
  15. عضو رئيسي
  16. Sami44
  17. عضو مجاهد
  18. الكل
  19. ملك المنتدى
  20. ملكة المنتدى
  21. كامل ملوك وملكات 😌
  22. رسالة لكل الاعضاء المنتدى
  23. ربي يوفقهم كااامل ويفرحهم ويهنيهم ويرزقهم من حيث لايحتسبون Love you ⁦❤⁩⁦❤
اكتف بذلك ربي يحفظك و يسترك وويفرحك
إضغط للتوسيع...

اامين اخي الياس ولك بالمثل وأكثر
نورت 🌷
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top