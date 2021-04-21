ضيفة العدد الخامس amani سهرة مع ضيف

اهلا بيك فالاستضافه الطيبه
حلي فمك بالبقلاوه انا مشي كيفكم نهار سهرتي ماجبتولي والو
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وبيك واهلا
انت تفهم في الاصول صحيت
المرة الجاية أن شاء الله عليا تخافش
1 من اين الاخت ؟؟
جيجل
2 هوايتك ؟؟
مطالعة الكتب وبالأخص الروايات ..الطبخ
3لونك المفضل؟؟
البني بكل تدرجاته
4طبقك المفضل فرمضان؟
ياخويا الشربة والبوراك معنديش افضل منهم
5انتي شاف كويزين ولا عندك الي يعاونك ؟
ماشي انا كاين ..انا اذا درت حاجة خفيفة برك ماتلحقنيش الدالة في الشغل
6علاقتك بالفلان والتحليه
الفلان منحبوش ..التحلية تاني غالبا منقدرش ناكل يسما معنديش علاقة بيهم
7واش تعنيلك اللمه
ولو انو والله الكلمات متقدرش توصف
لكنها بأتم معنى الكلمة بيتي الثاني
8 رمضان هذ العام والعام الي فات واش الفرق
هذا العام فطرت في دارنا
9 يغلبك الصيام ولا عادي
لا عادي كي نجوع بصح نرجع شبه ميتة
10كم تقضين من الوقت مع النت
بزاف
11 اللمه او مواقع التواصل ايهما احب اليك
اللمة اكيد
12هل حصل وحرقتي الماكله احكيلنا الموقف
هذا العام برك راحلي الشم وكنت وحدي فدار ندير فلغذا وحطيت البصل يتقلى وخرجت من الكوزينة المهم قريب تفحم وانا لاخبر وعاودت لملمت الحالة مزية نبع الحنان مكانش
13 كم تحفضين من كتاب الله
نقرا كل يوم لكن الحفظ شيء قليل ..وبدأت بحفظ سورة الكهف في المسابقة التي نظمتها اللمة ربي يقدرنا
14 واش تعرفي على ناس عين الدفلى
ناس الكرم والجود والطيبة ربي يبارك
15 هل صمتي رمضان خارج بيتكم
ايامات برك في الإقامة
16 هل حصل ونضتي الصباح ولقيتي روحك بدون سحور احكيلنا الموقف
اييه وكنت في الإقامة شوية وبكيت لحقت شربت الماء برك لأني نخاف من الجوع منقدرلوش المهم الخلعة اللي حكمتني اكثر
ما قولك فالمتحدث معاك
انسان طيب وخلوق ماشاء الله
لي عوده