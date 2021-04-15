العدد الثاني ضيف سهرة مع ضيف الأخ sami44

صحا رمضانكمنرحب بروحي ثم بيكمخلاص ضرك سيريو شوينبدا أسئلتيكم عمرك؟من اي ولاية؟اللمة واش تعنيلك؟طبقك المفضل؟لونك المفضل؟هوايتك؟هل تجيد الطبخ؟ واذا كنت تجيده هل تساعد امك او زوجتك في رمضان ؟شعورك بعد سماح بفتح المساجد وأداء الصلاة وصلاة التراويح؟من عادتك كم من مرة تختم القرآن الكريم في شهر رمضان؟شيء إذا قمت به يتحسن مزاجك؟وصحا فطوركم