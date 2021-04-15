العدد الثاني ضيف سهرة مع ضيف الأخ sami44

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,144
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان. .
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طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.


ضيف العدد الثاني هو العملاق
@sami44

تهلاو فيه

:LOL:


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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,144
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا بك اخي @sami44
نرحب بك ضمن العدد الثاني من هذه السلسلة الرمضاني
رمضانك مبارك
لي عودة بإذن الله بالأسئلة.
نرجو من الاخوة والاخوات الانضمام.

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صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,439
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
صحا رمضانكم
نرحب بروحي ثم بيكم😂
خلاص ضرك سيريو شوي 🤭
نبدا أسئلتي😎
كم عمرك؟
من اي ولاية؟
اللمة واش تعنيلك؟
طبقك المفضل؟
لونك المفضل؟
هوايتك؟
هل تجيد الطبخ؟ واذا كنت تجيده هل تساعد امك او زوجتك في رمضان ؟
شعورك بعد سماح بفتح المساجد وأداء الصلاة وصلاة التراويح؟
من عادتك كم من مرة تختم القرآن الكريم في شهر رمضان؟
شيء إذا قمت به يتحسن مزاجك؟
وصحا فطوركم ☺
 
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