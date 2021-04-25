أم امينة ضيفة العدد الثامن سهرة مع ضيف





اهلا و سهلا بضيفتنا

نتمنى لك اقامة طيبة معنا

ربي يحفظك

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1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟

اول مرة صمت فيها كان في السادسة من عمري

2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟

بطلب من الاهل

3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟

مرقت طاجين الزيتون بالشاربات كانت فوق الفورنو

4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟

ازدياد ابن اختي

5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟

بسيط كل نهار و خيرو

6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟

ما عنديش برنامج معين

7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟

اللمة

8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟

🤐🤐

9- بـ النسبـة لوزنكـ [ يزيد / ينقص ] خ ـلـآإل شهر رمضـآإن ؟

اكيد يزيد

10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟

كل نهار و كيفاش

11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟

ما نحسبش

12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟

والداي ربي يحفظهم

13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟

الاستعداد النفسي هو الاهم

14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟

نعم

15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟

عادي و مرات حسب الامكانيات

شكرا اختي