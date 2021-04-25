أم امينة ضيفة العدد الثامن سهرة مع ضيف

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,273
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.


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طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

ضيفة العدد الثامن هي الاخت @ام أمينة



تهلو في ضيفتنا 😉





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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,273
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
@ام أمينة
أهلا وسهلا بيك أختي

-صحا فطورك. كيفاه منظمة وقتك لتحضير الافطار ?
-الاطباق الرئيسية حسب ولايتك؟
-انواع التحليات لي تحبوهم في رمضان؟
-رمضان والدراسة كيف الحالة مع الاولاد؟
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,817
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


اهلا و سهلا بضيفتنا
نتمنى لك اقامة طيبة معنا
ربي يحفظك ♥
......

1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟
9- بـ النسبـة لوزنكـ [ يزيد / ينقص ] خ ـلـآإل شهر رمضـآإن ؟
10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟
12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟
13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,858
النقاط
851
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
@ام أمينة
أهلا وسهلا بيك أختي
الله يسلمك حبيبتي شكرا على الاستضافة
-صحا فطورك.
الله يسلمك
كيفاه منظمة وقتك لتحضير الافطار ?
و الله كل نهار و كيفاه مع الاولاد نتلخبط شوية
-الاطباق الرئيسية حسب ولايتك؟
الشربة فريك سيدة المائدة و باقي الاطباق تختلف نديرو المثوم طاجين الزيتون ......
-انواع التحليات لي تحبوهم في رمضان؟
لي تارت و قلب اللوز و الفلان
-رمضان والدراسة كيف الحالة مع الاولاد؟
صراحة و الله غير هملتهم هاد رمضان
إضغط للتوسيع...
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,858
النقاط
851
الجنس
أنثى
قال Rayhan:


اهلا و سهلا بضيفتنا
نتمنى لك اقامة طيبة معنا
ربي يحفظك ♥
......
شكرا اختي
1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟
اول مرة صمت فيها كان في السادسة من عمري
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟
بطلب من الاهل
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟
مرقت طاجين الزيتون بالشاربات كانت فوق الفورنو
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟
ازدياد ابن اختي
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟
بسيط كل نهار و خيرو
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟
ما عنديش برنامج معين
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟
اللمة
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟
🤐🤐
9- بـ النسبـة لوزنكـ [ يزيد / ينقص ] خ ـلـآإل شهر رمضـآإن ؟
اكيد يزيد
10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟
كل نهار و كيفاش
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟
ما نحسبش
12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟
والداي ربي يحفظهم
13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟
الاستعداد النفسي هو الاهم
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟
نعم
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟
عادي و مرات حسب الامكانيات
إضغط للتوسيع...
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,858
النقاط
851
الجنس
أنثى
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