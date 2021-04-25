ضيف العدد التاسع من السهرة الرمضانية Oussama. Gr

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,279
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.

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طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

ضيف العدد التاسع هو الاخ


Oussama.GF@



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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,279
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
اهلا وسهلا بك اخي اسامة صحا فطورك

-من هو اسامة؟
-من اي ولاية ؟
-واش تدير فحياتك؟
-واش رايك في رمضان هذه السنة؟
-واش يعجبك في رمضان؟


سهرة ممتعة
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,552
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
عرف بنفسك في سطرين
كيفاش تفوت نهارك في رمضان
ماهو هدفك في الحياة
ماهي اكلتك المفضلة
لي رجعة ان شاء الله
 
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