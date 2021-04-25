ضيف العدد التاسع من السهرة الرمضانية Oussama. Gr

اهلا وسهلا بك اخي اسامة صحا فطورك



-من هو اسامة؟

-من اي ولاية ؟

-واش تدير فحياتك؟

-واش رايك في رمضان هذه السنة؟

-واش يعجبك في رمضان؟





سهرة ممتعة