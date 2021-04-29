سهرة العدد 12 بنكهة فلسطينية مع الأخت سكون الفجر

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,306
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.


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طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.



ضيفة العدد 12 هي @سكون الفجر

فلنرحب بها

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,306
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أهلا وسهلا بيك اختي
@سكون الفجر
صحا فطورك

عاداتكم في اول يوم من رمضان؟
أطباقكم الرمضانية عادة ماذا تحضرون حسب العادات الفلسطينية؟
ماذا تتناولون في وجبة السحور؟
 
solama

solama

:: عضو مُتميز ::
إنضم
16 فيفري 2013
المشاركات
610
النقاط
31
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
صح فطورك حبيبتي
حين تجدين طرح لايستهويك؟؟ ردة فعلك ؟؟
هل تؤمنين بأهمية وجود ردود على مواضيعك ؟؟
سلبية واضحة جدا في المنتدى وتطالبين بازالتها الآن .. ماهي ؟؟
يسلمووو🌹🌹🌹
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,683
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
من بين الأعضاء لي نحبهم الأخت @سكون الفجر انسانة طيبة بزااااااف ربي يحفظها
نبدا اسئلتي
1من أين أنت؟🙄
2كيفاش تعرفتي على اللمة؟🤔
3عضو قريب ليك؟♥
4شيء تحبين ان تتناوليه يوميا في الفطور؟😋
5شخص قريب ليك وتحسيه ملاذك الآمن؟😍
6لونك المفضل؟☺
7هوايتك؟🙃
8ماهو عملك؟🙂
9كم عندك من الأولاد؟😍
10أنية تتمنين أن تتحقق؟🤗
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,611
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صح فطورك أولا اختي
  1. عرفي بنفسك في سطرين
  2. ما عنوان دفتر يومياتك في رمضان
  3. ما هي احلى ذكرى عندك
  4. ما اسوء ذكرى عندك
مازال لي رجعة ان شاء الله
 
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