Rayhan ضيفة العدد العاشر سهرة رمضانية مع ضيف

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,296
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
Untitled-2.gif

نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.


3dlat.gif




طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

ضيفة العدد العاشر هي الأخت @Rayhan

اهلا وسهلا
Untitled-22222.gif
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,858
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
أهلا وسهلا بيك استاذتنا الفاضلة

لي عودة باذن الله بعد الفطور
إضغط للتوسيع...



وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة


وبك اهلا شكرا على الاستضافة
الجميلة بارك الله فيكم
في انتظاركم ♥




 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top