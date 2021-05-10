5 نصائح فعّالة للتخلص من الاكتئاب النفسي

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يُعتبر الاكتئاب النفسي من أكثر المشاكل النفسيّة انتشاراً نتيجة عدة عوامل أهمها الضغوط اليوميّة المتراكمة في العمل أو المنزل، ولكي تتخلص من هذه المشكلة النفسيّة تابع معي السطور القادمة لتتعرف على أهم النصائح التي ستُساعدك على التخلص من الاكتئاب النفسي.



أولاً- الماء الدّافئ يُساعد الماء الدّافئ على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وعلى إخراج كل الطاقة السلبيّة التي تسبب الاكتئاب للإنسان، لذلك في حال كنت تُعاني من مشكلة الإكتئاب ماعليك إلا أن تقوم بالاستحمام بالماء الدّافئ يوميّاً في الصباح وقبل النوم.



ثانيّاً: الشمس تلعب أشعة الشمس الصباحيّة دوراً فعالاً في إزالة كل الأفكار السلبية وعلى تنشيط الجسم وزيادة إفراز الهرمونات المسؤولة عن السعادة في جسم الإنسان، لذلك إذا أردت أن تتخلص من مشكلة الاكتئاب النفسي ماعليك إلّا أن تحرص على الاستيقاظ يومياً في الصباح الباكر وتجلس تحت أشعة الشمس الناعمة في الصباح لمدةٍ لاتقل عن النصف ساعة.



ثالثاً: الأصدقاء الإيجابيين للأصدقاء أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فالصديق المرح السعيد والمتفائل يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والسعادة والتفاؤل الدّائم، بينما الصديق المتشائم والسلبي يمنح الإنسان شعوراً بالحزن والاكتئاب، لذلك حاول أن تُحيط نفسك بالأصدقاء الإيجابيين الذين ستجد معهم كل السعادة والراحة النفسيّة.



رابعاً: التمارين الرياضيّة جميعنا نعلم الفوائد العديدة التي تمنحُها الرياضة لجسم الإنسان، فهي تُساعد على تنشيط الدورة الدّمويّة وزيادة تدفق الدّم إلى الدماغ مما يُساعد على تحسين الحالة المزاجيّة للإنسان وبث مشاعر الفرح والسعادة التي تُساهمُ في التخلص من مشكلة الاكتئاب النفسي.



خامساً: النظام الغذائي يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في تحسين الحالة المزاجيّة للإنسان، لذلك إذا كنت تُعاني من مشكلة الاكتئاب ماعليكَ إلّا أن تقوم بتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على كمياتٍ كبيرة من الأوميجا3 التي تلعبُ دوراً مهماً في تحسين المزاج، فمثلاً ننصحك بتناول المكسرات بأنواعها المختلفة وبشكلٍ خاص اللوز، الكاجو، والجوز، كما وننصحك بشرب الأعشاب التي تساعدُ على تهدئة الأعصاب كاليانسون، والنعناع. ​