بعض تصاميمي للعيد

بمناسبة عيد الفطر المبارك أنهنئ الأمة العربية عامة وأعضاء اللمة الجزائرية خاصة

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

أعاده الله علينا وعليكم بالخير و البركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة بصحة وعافية غير فاقدين ولا مفقودين

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات متنيًا لكم السعادة والتوفيق في جميع شؤون حياتكم والله ولي التوفيق

أقدم لكم أحبتي الكرام بعض تصاميمي المتواضعة بمناسبة العيد