بعض تصاميمي للعيد

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,236
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر



بمناسبة عيد الفطر المبارك أنهنئ الأمة العربية عامة وأعضاء اللمة الجزائرية خاصة
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
أعاده الله علينا وعليكم بالخير و البركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة بصحة وعافية غير فاقدين ولا مفقودين
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات متنيًا لكم السعادة والتوفيق في جميع شؤون حياتكم والله ولي التوفيق
أقدم لكم أحبتي الكرام بعض تصاميمي المتواضعة بمناسبة العيد
إن شاء الله تنال إعجابكم

اللمة تتمنى لكم عيد سعيد وعمر مديد مع وحي القلم.jpg


تصميمي للعيد وحي القلم.jpg



وحي القلم العيد2.jpg


عيدكم مبارك وحي القلم.jpg


وحي القلم35.jpg



وحي القلم26.jpg



وحي القلم العيد.jpg

عيد مبارك وحي القلم.jpg


عيد مبارك وحي القلم 2.jpg





 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top