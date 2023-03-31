ريحان ضيفة العدد الرابع من عادات وأجواء رمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,710
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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وعليكم السلام و الرحمة و الإكرام
قال السلطانة:
بمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @ريحـان والعائلة الكريمة
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال 🌷🌷
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اللهم أمين ، جعل الله أيامكم مباركة عليكم جميعا كلها خير وبركة ومغفرة وإجابة للدعوات وختامه يا رب لنا عتق من النيران و اللهمّ اجعلنا فيه من المُستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين.
قال السلطانة:
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كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم عن عادات ولاية بشار من خلال استضافتنا لضيفة العدد الرابع : @ريحـان
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شكرا على إستضافتك سررت بذلك ^^
قال السلطانة:
الأسئلة:
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:)
قال السلطانة:
هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيفة، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)

*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
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شهر رمضان من الشهور الهامة في حياتنا لأنه مرتبط بثواب القرأن و العمل به و الصيام من أجل الوصول لتقوى الله ، لذلك أهم شئ اعتمد عليه هو التوبة لله من الأخطاء و النية لصوم شهر رمضان وقيامه إيمانا و احتسابا وتشمل النية في ختم القرآن لعدة مرات مع التدبر .
نية التوبة الصادقة من جميع الذنوب السالفة .
نية أن يكون هذا الشهر بداية انطلاقة للخير والعمل الصالح وإلى الأبد بإذن الله . نية كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات في هذا الشهر ففيه تضاعف الأجور والثواب .
و طبعا بدون نسيان تجيهزات البيت من نظافة ،يتنظف البيت كأنه ضيف قادم للبيت أيضا شراء بعض الحاجات الضرورية للأكل و الشرب رفقة الأهل
قال السلطانة:
*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية بشار؟
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لا ، في العائلة تسير التحضيرات بشكل عادي ، أما في الولاية فنلمح بعض الاشياء مثل تنظيف الولاية و فتح أمكان لإطعام عابري السبيل و كذلك أهل البيوت تجدونهم سباقين لإفطار الصائم
قال السلطانة:
*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم البشاري لاستعمالها في رمضان؟
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أهم التوابل : راس الحانوت ، و تحرص الأم على تجهيزه بيديها قبل شهر رمضان فتشتري مكوناته و تنظفها و توضعها فالفرن لدرجة حرارة قليلة ثم تطحنهم فيه مكونات عديدة ممكن أكثر من 6
هو من أهم التوابل في الحريرة
يوجد أيضا الكمون ،كركم ، فلفل أحمر ، زنجبيل ،

قال السلطانة:
*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية بشار؟


*لو ممكن صور لأطباق بشارية توضع على مائدة الافطار 😋😋من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).

*أخيرا اشكرك لقبول الدعوة
صحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله


في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء

نتمنى لكم سهرة ممتعة.
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التكملة في التعليقات
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,710
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

في الطاولة الرمضانية تاعنا لازم خبز الدار أو مطلوع الفرينة مثل هذا لي في الصورة

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وبالطبع الحريرة نطيبوها بالتشيشة ما علباليش كيفاه تسموها



images (29).jpeg

بوراك​


1680305312329.png


والحلو طبعا الطبق الشرفي لأول أيام رمضان التفاحة لي فالوسط نشارككم بالوصفة تاعها في قادم الأيام ماصحليش نصور الطبق بصح مثل هذا :



1680305446325.png

بعض الأطباق الجانبية التي أشارككم إياها من إيدي طبعااا :cool::cool: في قادم الايام تجدون الوصفة في منتدى الطبخ في قادم الأيام بإذن الله



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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,710
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
صحا فطورك اختي @ريحـان لقد تم عرض الحلقة 🌷🌷🌷

نتمنى للأعضاء المشاركة بالاسئلة للضيفة

لنتعرف أكثر على عادات وأجواء رمضان في ولاية بشار



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والدعوة مفتوحة لجميع الاعضاء. المذكورة اسماؤهم وغير مذكورة
 
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