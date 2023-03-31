ريحان ضيفة العدد الرابع من عادات وأجواء رمضانية

*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية بشار؟*لو ممكن صور لأطباق بشارية توضع على مائدة الافطارمن الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).*أخيرا اشكرك لقبول الدعوةصحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءاللهفي انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاءنتمنى لكم سهرة ممتعة.