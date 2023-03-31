ريحان ضيفة العدد الرابع من عادات وأجواء رمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
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وعليكم السلام و الرحمة و الإكرامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم أمين ، جعل الله أيامكم مباركة عليكم جميعا كلها خير وبركة ومغفرة وإجابة للدعوات وختامه يا رب لنا عتق من النيران و اللهمّ اجعلنا فيه من المُستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين.بمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @ريحـان والعائلة الكريمة
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال
شكرا على إستضافتك سررت بذلك ^^
كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم عن عادات ولاية بشار من خلال استضافتنا لضيفة العدد الرابع : @ريحـان
الأسئلة:
شهر رمضان من الشهور الهامة في حياتنا لأنه مرتبط بثواب القرأن و العمل به و الصيام من أجل الوصول لتقوى الله ، لذلك أهم شئ اعتمد عليه هو التوبة لله من الأخطاء و النية لصوم شهر رمضان وقيامه إيمانا و احتسابا وتشمل النية في ختم القرآن لعدة مرات مع التدبر .هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيفة، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)
*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
نية التوبة الصادقة من جميع الذنوب السالفة .
نية أن يكون هذا الشهر بداية انطلاقة للخير والعمل الصالح وإلى الأبد بإذن الله . نية كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات في هذا الشهر ففيه تضاعف الأجور والثواب .
و طبعا بدون نسيان تجيهزات البيت من نظافة ،يتنظف البيت كأنه ضيف قادم للبيت أيضا شراء بعض الحاجات الضرورية للأكل و الشرب رفقة الأهل
لا ، في العائلة تسير التحضيرات بشكل عادي ، أما في الولاية فنلمح بعض الاشياء مثل تنظيف الولاية و فتح أمكان لإطعام عابري السبيل و كذلك أهل البيوت تجدونهم سباقين لإفطار الصائم*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية بشار؟
*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم البشاري لاستعمالها في رمضان؟
أهم التوابل : راس الحانوت ، و تحرص الأم على تجهيزه بيديها قبل شهر رمضان فتشتري مكوناته و تنظفها و توضعها فالفرن لدرجة حرارة قليلة ثم تطحنهم فيه مكونات عديدة ممكن أكثر من 6
هو من أهم التوابل في الحريرة
يوجد أيضا الكمون ،كركم ، فلفل أحمر ، زنجبيل ،
*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية بشار؟
*لو ممكن صور لأطباق بشارية توضع على مائدة الافطار من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
*أخيرا اشكرك لقبول الدعوة
صحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله
في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء
نتمنى لكم سهرة ممتعة.
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