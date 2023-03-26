ذكريات ضيفة العدد الثاني من عادات وأجواء رمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @ذكريات والعائلة الكريمة
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال 🌷🌷

كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم على عادات ولاية تلمسان من خلال استضافتنا لضيفة العدد الثاني : ابنة الغرب الجزائري @ذكريات


هذه بعض الاسئلة التي قمت بطرحها على الضيفة ويمكنكم طرح اسئلة اخرى عليها


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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,672
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



تحية متبادلة أختي السلطانة، ورمضان مبارك لك ولعائلتك الكريمة ولكل الأعضاء المنتسبين لمنتدى اللمة الجزائرية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسعدني أن أبعث إليكم أطيب التهاني والأماني سائلة الله أن يجعله شهر خير وبركة وأن يكتب لنا ولكم صيامه وقيامه وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار وأن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة أعوام عديدة وأزمنة مديدة أنه سميع مجيب.



*كيف تجهزين نفسكِ وأولادكِ لقضاء شهر رمضان؟

أول شيء نقوم به في شهر شعبان، هو حملة تنضيف تشمل كل البيت، للتفرغ في شهر رمضان للعبادة وتحضير الأطباق المفضلة للعائلة، فالأعمال المنزلية تكون مقتصرة على تنضيف الارضية والأواني وغسل الملابس طبعا، أقوم كذلك بخياطة مريلة جديدة لي ولبناتي، او شراء اي شيء جديد فالعادة الطيبة هي إستقبال الشهر بشيء جديد من أغراض المطبخ بدون إسراف طبعا، بالنسبة لأبنائي الأمور عندهم عادية يجهزون فقط قائمة بالأطباق التي تشتهيها أنفسهم.

*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية تلمسان؟



الأمور المشتركة عند كافة العائلات هي تحضير التوابل، والحشائش قبل رمضان كالقصبور والمعدنوس، وطحن الطماطم، كذلك تحضير العجينة المورقة وقوالب ليباركات وليكورني ووضعها في المجمدة، بالنسبة للعجائز كاين الي يحبو المقطفة يحضروها في شهر شعبان.



*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم التلمساني لاستعمالها في رمضان؟(يتحدثون كثيرا عن توابل مغنية وتوابل الغرب الجزائري عامة هل يمكن ان تعرفينا بها)



المطبخ التلمساني لا يمكنه الإستغناء عن( راس الحانوت) أهم مكون لطبق الحريرة المشهور في المنطقة وبقية التوابل حسب الأذواق، بالنسبة لي زوجي لا يحب التوابل الكثيرة لذلك أكتفي بالتوابل المعروفة منذ القدم ولا أقتني التوابل الجديدة المشكلة.
منطقة مغنية معروفة بجودة التوابل فيها ورائحتها النفاذة، كنا نشتريها من هناك ولكن في السنوات الأخيرة ومع تغير حركة النشاط التجاري، فتحت محلات في تلمسان تبيع نفس التوابل والأنواع الجديدة المشكلة لكل طبق على حدى، كالتوابل المخصصة للحريرة وتوابل خاصة بطبق الكسكسي، وأخرى لطبق الزيتون، وكذلك السمك والدجاج ......وعدة أنواع تصيبك بالحيرة.
وتبقى إضافة التوابل تتغير في كل عائلة حسب الذوق، فجارتي مثلا تضيف الكبابة لطبق الحريرة وأنا لا أحب مذاقها.



*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية تلمسان؟
ما يميز منطقتي نشاط الجمعيات الخيرية التي تنظم دروس لتعليم أحكام التلاوة وتحفيظ القرآن للصغار والنساء الماكثات بالبيت في المسجد أو بمقر الجمعية، وتكريم الحافضات والحفظة الصغار في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر الفضيل، وتقديم جوائز رمزية.
وهناك من يفضل الزوايا للذكر وقراءة القرآن

*لو ممكن صور لأطباق التلمسانيين التي توضع على مائدة الافطار 😋😋من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
لا تخلو موائد العائلات التلمسانية من الحريرة والبطاطا المقلية والماسيدوان الذي هو طبق السلطة بالأرز والخضر المشكلة هي أطباق ترافق العائلة طيلة الشهر الفضيل.


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وأطباق أخرى متنوعة حسب إمكانيات كل عائلة، ولكن المتفق عليه طبق الحلو (البرقوق) فعادة التلمسانيين تناول هذا الطبق في أول يوم من أيام رمضان لتبقى كل أيامه حلوة.
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وكذلك البوراك وباقي الأيام تتنوع الطاولة بمملحات أخرى متنوعة وأطباق جانبية كالسمك، وطبق الزيتون والجلبان ......

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,672
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أما السهرة فالموجود وبقوة الفلون والهريسة، وكذلك الزلابية والبنان، وأحيانا الباقلاوة والقطايف والسيڨار المحشي بالقاوقاو وحلوة الترك حسب الإمكانيات.




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بالنسبة للسحور فالطبق الطاغي على الموائد هو طبق السفة الي هو الكسكس الرقيق المدهون بالزبدة والمزين بالسكر والتمر والزبيب والبعض يضيف حلوة الترك ويرافق الطبق اللبن أو الحليب، وهناك من يفضل الخبز والتمر والحليب فقط عند السحور.



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أخيرا اشكرك لقبول الدعوة
صحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله

شكرا على الدعوة، ممتنة لوجودي في ضيافتكم، صحا فطوركم وصحا سحوركم، وكل عام وأنتم بألف خير، واللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا🤲
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,672
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
صحا فطورك اختي @ذكريات

لقد تم عرض الحلقة 🌷

فعلا تعرفت على عادات جديدة واطباق شهية تلمسانية بلادنا زاخرة بالتنوع فعلا هي البلد القارة



في انتظار اسئلة الاعضاء

@الامين محمد
@فريد أبوفيصل
@Adem4dz
@جليلوس
@Hakan
@سعد606
@روحٌـ👀ـتائهةـ
@*amani*
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@razan roza
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@dahman kz
@aljentel @حفياد آدم
@أم عبد الله


والدعوة مفتوحة لجميع الاعضاء
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,558
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
شيئ جميل وكأننا عشنا معك
الأجواء بارك الله فيك أختي
 
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