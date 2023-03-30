روح تائهة ضيفة العدد الثالث من عادات وأجواء رمضانية

قال السلطانة: السلام

عليكم ورحمة الله وبركاته إضغط للتوسيع...

قال السلطانة:

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال



ا بمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @روحٌـ👀ـتائهةـ والعائلة الكريمةكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المباركأعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم على عادات ولاية تيبازة من خلال استضافتنا لضيفة العدد الثالث : @روحٌـ👀ـتائهةـ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: الأسئلة:





هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيفة، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)



*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية تيبازة؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم التيبازي لاستعمالها في رمضان؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: هل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟ *بما ان تيبازة ولاية ساحلية معروفة بانواع الاسماكهل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية تيبازة؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة). *لو ممكن صور لأطباق التيبازيين التي توضع على مائدة الافطارمن الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة). إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: قحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء



نتمنى لكم سهرة ممتعة. إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة و الاكرامامين ياربيربي يتقبل مناا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمالمرحباا بيكم ....الحمد لله ربيشوفي خيتى احناا مناش من العائلات اللى يدخرووو لرمضان ويخزنووو وكذاا رغم هذاا شريت شوي ماعن والحاجات اللى ميفسدوش بالاكثر امور تاع التحليات و تاع حلويات السهرة ....كيما كامل العائلات الجزائرية بنتها فالميناج ههههه هادى سمانة وحناا من مكان لمكان مع الميناج وبعض التعديلاتكاين حاجة خاصة شوى الاسبوع الاخير قبل رمضان الجدة تفتل طعام لهو الكسكس للسحور في رمضان اذا قدرنا ربي سبحانووواالتوابل غير صبح شريتهم هههههه تقول طليتى عليااانا والوالدة نحبوو تاع مستغانم نجيبهم على وحد السيدة ماشاء جبت راس الحانوت وفلفل اسود فلفل احمر وزنجبيل مع زعيترة مع توابل الدجاج وتابل خاص بالزيتون والسمك كذالك ...اى راه النار و الكوااا والحمد لله حتى السردين وولى بشانوووشوى في رمضان الحوت وكذاا مراات وين نطيبوه فالفرن يكون طايب مليح وصوص عاقدة وشابةعندك فواكه البحر اللى يجووو ملاح في رمضان كطبق جانبيالطراويح بالطبع شعائر دينية فريدة من نوعها ربي يقدرنا واياكم ان شاء الله وتانى الاطفال كى يروحوو للمسجد بعد صلاة الهصر وتسمعى صوتهم وهم يرتلون القران الكريم ماشاء الله .....الأطباق في التعليقاتشوربة فريكمكتوبة 30 يوم ههههالطبق الرئيسي لاول يوم رمضانسلاطةلحلم لحلوالعفو مرحباا بيكمناا ومنكم صالح الاعمال ان شاء اللهفي الانتظار