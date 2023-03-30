روح تائهة ضيفة العدد الثالث من عادات وأجواء رمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة و الاكرام
امين ياربيبمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @روحٌـ👀ـتائهةـ والعائلة الكريمة
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال
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ربي يتقبل مناا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال
مرحباا بيكم ....كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم على عادات ولاية تيبازة من خلال استضافتنا لضيفة العدد الثالث : @روحٌـ👀ـتائهةـ
الحمد لله ربيالأسئلة:
هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيفة، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)
*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
شوفي خيتى احناا مناش من العائلات اللى يدخرووو لرمضان ويخزنووو وكذاا رغم هذاا شريت شوي ماعن والحاجات اللى ميفسدوش بالاكثر امور تاع التحليات و تاع حلويات السهرة ....
كيما كامل العائلات الجزائرية بنتها فالميناج ههههه هادى سمانة وحناا من مكان لمكان مع الميناج وبعض التعديلات*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية تيبازة؟
كاين حاجة خاصة شوى الاسبوع الاخير قبل رمضان الجدة تفتل طعام لهو الكسكس للسحور في رمضان اذا قدرنا ربي سبحانوووا
التوابل غير صبح شريتهم هههههه تقول طليتى علياا*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم التيبازي لاستعمالها في رمضان؟
انا والوالدة نحبوو تاع مستغانم نجيبهم على وحد السيدة ماشاء جبت راس الحانوت وفلفل اسود فلفل احمر وزنجبيل مع زعيترة مع توابل الدجاج وتابل خاص بالزيتون والسمك كذالك ...
اى راه النار و الكوااا والحمد لله حتى السردين وولى بشانووو*بما ان تيبازة ولاية ساحلية معروفة بانواع الاسماك هل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟
شوى في رمضان الحوت وكذاا مراات وين نطيبوه فالفرن يكون طايب مليح وصوص عاقدة وشابة
عندك فواكه البحر اللى يجووو ملاح في رمضان كطبق جانبي
الطراويح بالطبع شعائر دينية فريدة من نوعها ربي يقدرنا واياكم ان شاء الله وتانى الاطفال كى يروحوو للمسجد بعد صلاة الهصر وتسمعى صوتهم وهم يرتلون القران الكريم ماشاء الله .....*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية تيبازة؟
*لو ممكن صور لأطباق التيبازيين التي توضع على مائدة الافطار من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
الأطباق في التعليقات
شوربة فريك
مكتوبة 30 يوم هههه
الطبق الرئيسي لاول يوم رمضان
سلاطة
لحلم لحلو
العفو مرحباا بيكأخيرا اشكرك لقبول الدعوة
مناا ومنكم صالح الاعمال ان شاء اللهقحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله
في الانتظارفي انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء
نتمنى لكم سهرة ممتعة.