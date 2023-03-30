روح تائهة ضيفة العدد الثالث من عادات وأجواء رمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,690
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
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وعليكم السلام ورحمة و الاكرام
قال السلطانة:
بمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @روحٌـ👀ـتائهةـ والعائلة الكريمة
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال 🌷🌷
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امين ياربي
ربي يتقبل مناا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال
قال السلطانة:
كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم على عادات ولاية تيبازة من خلال استضافتنا لضيفة العدد الثالث : @روحٌـ👀ـتائهةـ
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مرحباا بيكم ....😀😀😀😀
قال السلطانة:
الأسئلة:


هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيفة، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)

*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
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الحمد لله ربي
شوفي خيتى احناا مناش من العائلات اللى يدخرووو لرمضان ويخزنووو وكذاا رغم هذاا شريت شوي ماعن والحاجات اللى ميفسدوش بالاكثر امور تاع التحليات و تاع حلويات السهرة ....
قال السلطانة:
*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية تيبازة؟
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كيما كامل العائلات الجزائرية بنتها فالميناج ههههه هادى سمانة وحناا من مكان لمكان مع الميناج وبعض التعديلات

كاين حاجة خاصة شوى الاسبوع الاخير قبل رمضان الجدة تفتل طعام لهو الكسكس للسحور في رمضان اذا قدرنا ربي سبحانوووا
قال السلطانة:
*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم التيبازي لاستعمالها في رمضان؟
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التوابل غير صبح شريتهم هههههه تقول طليتى علياا
انا والوالدة نحبوو تاع مستغانم نجيبهم على وحد السيدة ماشاء جبت راس الحانوت وفلفل اسود فلفل احمر وزنجبيل مع زعيترة مع توابل الدجاج وتابل خاص بالزيتون والسمك كذالك ...
قال السلطانة:
*بما ان تيبازة ولاية ساحلية معروفة بانواع الاسماك 🐟🐟هل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟
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اى راه النار و الكوااا والحمد لله حتى السردين وولى بشانووو
شوى في رمضان الحوت وكذاا مراات وين نطيبوه فالفرن يكون طايب مليح وصوص عاقدة وشابة

عندك فواكه البحر اللى يجووو ملاح في رمضان كطبق جانبي
قال السلطانة:
*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية تيبازة؟
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الطراويح بالطبع شعائر دينية فريدة من نوعها ربي يقدرنا واياكم ان شاء الله وتانى الاطفال كى يروحوو للمسجد بعد صلاة الهصر وتسمعى صوتهم وهم يرتلون القران الكريم ماشاء الله .....


قال السلطانة:
*لو ممكن صور لأطباق التيبازيين التي توضع على مائدة الافطار 😋😋من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
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الأطباق في التعليقات 😋😋😋😋


شوربة فريك

مكتوبة 30 يوم هههه

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الطبق الرئيسي لاول يوم رمضان

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سلاطة

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لحلم لحلو

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قال السلطانة:
أخيرا اشكرك لقبول الدعوة
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العفو مرحباا بيك
قال السلطانة:
قحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله
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مناا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله

قال السلطانة:
في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء

نتمنى لكم سهرة ممتعة.
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في الانتظار
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,690
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
نهاركم مبارك صحا فطوركم وصحا صحوركم
لقد تم عرض الحلقة
اختي @روحٌـ👀ـتائهةـ
لنتعرف أكثر على عادات وأجواء رمضان في ولاية تيبازة

في انتظار اسئلة الاعضاء

@الامين محمد
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@أم عبد الله
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والدعوة مفتوحة لجميع الاعضاء. المذكورة اسماؤهم وغير مذكورة
 
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