أماني ضيفة العدد الأول سلسلة عادات وأجواء رمضانية

*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
أول حاجة النية.. نحاول ندير برنامج نظم فيه وقتي بين عبادة ودراسة وأشغال وكذا
وهو فات.. ربي يقدرنا ان شاء الله
*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية جيجل؟
حنا في دارنا ماعندناش جو خاص مئة بالمئة ههه يعني عادي نقضو شوي قضيان هك خاص برمضان نديرو النيطواياج لي كل الجزائر مشهورة بيه قبل رمضان ههه.. مثلا بقبل نهار نديرو حاجة نتسحرو بيها كيما خبز الدار ولا المسمن ولا اي حاجة تتاكل مع الحليب على خاطر نتسحرو بالحليب
في جيجل عامة مجرد تشوفي للشوارع تعرفي بلي راهو رمضان الناس تشري في كل شي الله يبارك خاصة لماعن وامورات خاصة بالكوزينة
هذا الاسبوع هبلو واحد الهبلة وحدها
*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم الجيجلي لاستعمالها في رمضان؟
كاين راس الحانوت والكركم والفلفل الاحمر والزعيترة هذو هوما.. وكاين لي يحب يزيد توابل اخرى كل واحد كيفاه.. بصح الأساسيين هذو
*بما ان جيجل ولاية ساحلية معروفة بانواع الاسماك
هل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟
نعم نديرو الحوت مينذاك.. بصح كل مرة نوع ولا زوج برك ماتلقايناش نوعو الانواع كامل
*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية جيجل؟
تلقاي اقبال كبير على المساجد كاين حتى لي مايصليش في رمضان يهديه ربي ويصلي.. الاطفال ايضا وهذي حاجة شابة
التآخي والتعاطف بين الناس.. صلة الرحم لي نشوف انو في رمضان تزيد نسبتها مقارنة بالايام العادية لي تكاد تنعدم فيها مع الأسف
أجواء جميلة وصايي ربي دومها دايما ان شاء الله
*لو ممكن صور لأطباق الجواجلة التي توضع على مائدة الافطار
من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
مع الأسف ماعنديش صور تاعي.. جبتهم من عمي ڨوڨل
الشربة فريك يستغناو على كلش وعليها لا لا
البوراك سلطان المائدة عندنا و بلا بيه مانفطرش هههه
كاينة طبق الدويدة والكسكس الأسود(تاع الشعير) بالحوت.. هذو الطبقين يشتهروا بيهم سكان جيجل سونطر ويديروهم في رمضان
حنا مانديروهمش في منطقتنا.. لا في رمضان لا الايام العادية
هذي الدويدة ولازم تكون بمرقة بيضا وتكون مزينة هك
وهذا السكسو د كحل كيما يقولولو هوما هههه
طاجين الحلو ايضا