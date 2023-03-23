أماني ضيفة العدد الأول سلسلة عادات وأجواء رمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,656
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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قال السلطانة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة شهر رمضان المبارك نحييكِ أختي @*amani* والعائلة الكريمة
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل منا صالح الأعمال 🌷🌷
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وعليكم السلام
الله يسلمك وصحا رمضانكم💛🌙
ربي يقدرنا على الصيام والقيام ان شاء الله.


قال السلطانة:
كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم عن عادات ولاية جيجل من خلال استضافتنا لضيفة العدد الأول : @*amani* :
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شكرا على الاستضافة 💓

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الأسئلة:


هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيفة، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى

تابعوا الرد الموالي في التعليق 🙂🙂

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,656
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
*كيف تجهزين نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
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أول حاجة النية.. نحاول ندير برنامج نظم فيه وقتي بين عبادة ودراسة وأشغال وكذا
وهو فات.. ربي يقدرنا ان شاء الله
قال السلطانة:
*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية جيجل؟
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حنا في دارنا ماعندناش جو خاص مئة بالمئة ههه يعني عادي نقضو شوي قضيان هك خاص برمضان نديرو النيطواياج لي كل الجزائر مشهورة بيه قبل رمضان ههه.. مثلا بقبل نهار نديرو حاجة نتسحرو بيها كيما خبز الدار ولا المسمن ولا اي حاجة تتاكل مع الحليب على خاطر نتسحرو بالحليب
في جيجل عامة مجرد تشوفي للشوارع تعرفي بلي راهو رمضان الناس تشري في كل شي الله يبارك خاصة لماعن وامورات خاصة بالكوزينة
هذا الاسبوع هبلو واحد الهبلة وحدها😂
قال السلطانة:
*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم الجيجلي لاستعمالها في رمضان؟
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كاين راس الحانوت والكركم والفلفل الاحمر والزعيترة هذو هوما.. وكاين لي يحب يزيد توابل اخرى كل واحد كيفاه.. بصح الأساسيين هذو
قال السلطانة:
*بما ان جيجل ولاية ساحلية معروفة بانواع الاسماك 🐟🐟هل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟
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نعم نديرو الحوت مينذاك.. بصح كل مرة نوع ولا زوج برك ماتلقايناش نوعو الانواع كامل
قال السلطانة:
*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية جيجل؟
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تلقاي اقبال كبير على المساجد كاين حتى لي مايصليش في رمضان يهديه ربي ويصلي.. الاطفال ايضا وهذي حاجة شابة
التآخي والتعاطف بين الناس.. صلة الرحم لي نشوف انو في رمضان تزيد نسبتها مقارنة بالايام العادية لي تكاد تنعدم فيها مع الأسف
أجواء جميلة وصايي ربي دومها دايما ان شاء الله
قال السلطانة:
*لو ممكن صور لأطباق الجواجلة التي توضع على مائدة الافطار 😋😋من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
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مع الأسف ماعنديش صور تاعي.. جبتهم من عمي ڨوڨل🤭

الشربة فريك يستغناو على كلش وعليها لا لا

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البوراك سلطان المائدة عندنا و بلا بيه مانفطرش هههه

كاينة طبق الدويدة والكسكس الأسود(تاع الشعير) بالحوت.. هذو الطبقين يشتهروا بيهم سكان جيجل سونطر ويديروهم في رمضان
حنا مانديروهمش في منطقتنا.. لا في رمضان لا الايام العادية

هذي الدويدة ولازم تكون بمرقة بيضا وتكون مزينة هك

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1679522449304.jpg



وهذا السكسو د كحل كيما يقولولو هوما هههه

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1679522483255.jpg


طاجين الحلو ايضا
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,656
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بالاضافة الى الأطباق العصرية طبعا

المطلوع يكون متواجد بكثرة على مائدة الإفطار

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السهرة يكون كاين آتاي...مكسرات.. تحليات.. قلب اللوز معشوق الجماهير ايضا المقرقشات

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السحور الأغلبية يفضلوا المسفوف لي هو الكسكس بالزبيب ولا تمر كل واحد كيفاه ياكلو.. مع اللبن يكون

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قال السلطانة:
*أخيرا اشكرك لقبول الدعوة
صحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله
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العفو واجبنا..الله يسلمك انتوما تاني أشكرك أيضا على الإستضافة نفرح لما نكون ضيفة عدد ما ياختي ههههه🤭💛

قال السلطانة:
في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء

نتمنى لكم سهرة ممتع
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نعم تفضلوا ماتحشموش وماتجوش بيديكم فارغين 😌
صحا فطوركم وسحوركم
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,656
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
ماشاء الله تعرفنا أكثر على عادات الضيفة
@*amani*
وأجواء رمضان في ولاية جيجل الساحلية وألذ الأطباق الرمضانية

دعوة مفتوحة لجميع الاعضاء
يعني متحشموناش وتفضلوا باسئلة للضيفة ههههه



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