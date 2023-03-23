أماني ضيفة العدد الأول سلسلة عادات وأجواء رمضانية

قال السلطانة: *هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية جيجل؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم الجيجلي لاستعمالها في رمضان؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: هل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟ *بما ان جيجل ولاية ساحلية معروفة بانواع الاسماكهل تطهون أطباق بحرية في رمضان؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية جيجل؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة). *لو ممكن صور لأطباق الجواجلة التي توضع على مائدة الافطارمن الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة). إضغط للتوسيع...

أول حاجة النية.. نحاول ندير برنامج نظم فيه وقتي بين عبادة ودراسة وأشغال وكذاوهو فات.. ربي يقدرنا ان شاء اللهحنا في دارنا ماعندناش جو خاص مئة بالمئة ههه يعني عادي نقضو شوي قضيان هك خاص برمضان نديرو النيطواياج لي كل الجزائر مشهورة بيه قبل رمضان ههه.. مثلا بقبل نهار نديرو حاجة نتسحرو بيها كيما خبز الدار ولا المسمن ولا اي حاجة تتاكل مع الحليب على خاطر نتسحرو بالحليبفي جيجل عامة مجرد تشوفي للشوارع تعرفي بلي راهو رمضان الناس تشري في كل شي الله يبارك خاصة لماعن وامورات خاصة بالكوزينةهذا الاسبوع هبلو واحد الهبلة وحدهاكاين راس الحانوت والكركم والفلفل الاحمر والزعيترة هذو هوما.. وكاين لي يحب يزيد توابل اخرى كل واحد كيفاه.. بصح الأساسيين هذونعم نديرو الحوت مينذاك.. بصح كل مرة نوع ولا زوج برك ماتلقايناش نوعو الانواع كاملتلقاي اقبال كبير على المساجد كاين حتى لي مايصليش في رمضان يهديه ربي ويصلي.. الاطفال ايضا وهذي حاجة شابةالتآخي والتعاطف بين الناس.. صلة الرحم لي نشوف انو في رمضان تزيد نسبتها مقارنة بالايام العادية لي تكاد تنعدم فيها مع الأسفأجواء جميلة وصايي ربي دومها دايما ان شاء اللهمع الأسف ماعنديش صور تاعي.. جبتهم من عمي ڨوڨلالشربة فريك يستغناو على كلش وعليها لا لاالبوراك سلطان المائدة عندنا و بلا بيه مانفطرش ههههكاينة طبق الدويدة والكسكس الأسود(تاع الشعير) بالحوت.. هذو الطبقين يشتهروا بيهم سكان جيجل سونطر ويديروهم في رمضانحنا مانديروهمش في منطقتنا.. لا في رمضان لا الايام العاديةهذي الدويدة ولازم تكون بمرقة بيضا وتكون مزينة هكوهذا السكسو د كحل كيما يقولولو هوما ههههطاجين الحلو ايضا