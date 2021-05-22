شرفي خط أحمر == كرامة استاذ ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,725
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اليوم جيت وبدون مقدمات رغم المرض والتعب والإرهاق ضرني قلبي وقلت لازم اليوم نهدر نفرغ قلبي
انت ولا نتي لي راك تقول انا عندي نيف
وانا وانا
اسمعني مليح يااااك راني نقولك غير سمعني
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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,725
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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هذه ممتلكات الأستاذات ..... مليارات الدولارات .... هواتف باهضة الثمن..... سيارات ومجوهرات
تسعة معلمات تمتلكن مليون وسبعمائة كون تقسموها على تسعة تعرفوا حجم المعاناة لي عايشينها
بلا ماتنسوا ليكوش والحليب تاع رضيعة في عمر العامين
التليفونات الغالي فيهم مايفوتش زوج ونص ..... وكاين تاني تاع 700 الف
لك الله يا استاذ في بلد لم يعرف قدرك فأهانك ثم همشك ثم اغتصبك
حتى لا ننسى
الرابطة الوطينة للدفاع عن حقوق الإنسان تتدخل في قضية فنانة من الفنانات
الغير اخلاقية والتي كانت من محض ارادتها في حين قضية الأستاذات اللواتي اغتصبن في مسكنهن الوظيفي
ولا رابطة ولا جمعية او وزير او رئيس حركوا ساكنا بل حتى الشعب لم يتحرك حاشي فئة قليلة جدا

يا عجبا حتى القنوات الخارجية تناولت اهم قضية لنا منذ انتفاضتنا المباركة بينما واجعوط يتناول رفقة وزير التعليم العالي
ندوة في الذكاء الإصطناعي ... اما تبون الذي وعد بالكثير في حملته ثم نكث بوعده ...
يتناسوننا عمدا متعمديييين
الله وكيلكم فعنده تجتمع الخصوم
حسبنا الله ونعم الوكيل
 

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,901
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا الاستاذ و المعلم الجزائري
بدون تعليق لان شرف و همة الاستاذ ضاعت ، تهميش الإدارة من جهة و تهميش المجتمع من جهة اخرى ، هيا الذئاب البشرية تكشر على انيابها و تفعل الافعال الشريرة من تهديد المعلم و هذا ما جرى لي مؤخرا مع تلميذ لم اعد له الامتحان بدا يهدني بالقتل رفقة زملاءه بالتعاون و كذلك تواطىء مع زملاءه و عائلته في بعض الأحيان
بورك فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
234
النقاط
13
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
كلو كوم وانو المجتمع والذكور لي فيه يحطو اللوم على لبنات ويخوضو في اعراضهن ويسبو اهلهم ورجال بيتهم فقط لأنهم راحو يقريو ولاد الناس كوم تانيي . ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. 💔
 
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