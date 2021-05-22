شرفي خط أحمر == كرامة استاذ ==

حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا الاستاذ و المعلم الجزائري
بدون تعليق لان شرف و همة الاستاذ ضاعت ، تهميش الإدارة من جهة و تهميش المجتمع من جهة اخرى ، هيا الذئاب البشرية تكشر على انيابها و تفعل الافعال الشريرة من تهديد المعلم و هذا ما جرى لي مؤخرا مع تلميذ لم اعد له الامتحان بدا يهدني بالقتل رفقة زملاءه بالتعاون و كذلك تواطىء مع زملاءه و عائلته في بعض الأحيان
بورك فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين