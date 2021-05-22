شرفي خط أحمر == كرامة استاذ ==

هذه ممتلكات الأستاذات ..... مليارات الدولارات .... هواتف باهضة الثمن..... سيارات ومجوهرات

تسعة معلمات تمتلكن مليون وسبعمائة كون تقسموها على تسعة تعرفوا حجم المعاناة لي عايشينها

بلا ماتنسوا ليكوش والحليب تاع رضيعة في عمر العامين

التليفونات الغالي فيهم مايفوتش زوج ونص ..... وكاين تاني تاع 700 الف

لك الله يا استاذ في بلد لم يعرف قدرك فأهانك ثم همشك ثم اغتصبك

حتى لا ننسى

الرابطة الوطينة للدفاع عن حقوق الإنسان تتدخل في قضية فنانة من الفنانات

الغير اخلاقية والتي كانت من محض ارادتها في حين قضية الأستاذات اللواتي اغتصبن في مسكنهن الوظيفي

ولا رابطة ولا جمعية او وزير او رئيس حركوا ساكنا بل حتى الشعب لم يتحرك حاشي فئة قليلة جدا



يا عجبا حتى القنوات الخارجية تناولت اهم قضية لنا منذ انتفاضتنا المباركة بينما واجعوط يتناول رفقة وزير التعليم العالي

ندوة في الذكاء الإصطناعي ... اما تبون الذي وعد بالكثير في حملته ثم نكث بوعده ...

يتناسوننا عمدا متعمديييين

الله وكيلكم فعنده تجتمع الخصوم

حسبنا الله ونعم الوكيل