زواج من ماتت زوجته

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

احبتي

خلال الاسبوع الفارط عشت ضغطا رهيبا و حالة من الاحتقان

و الاخذ و الرد و النقاشات الطويلة و المرهقة

فوالله لو جادلت ملحدا لاقتنع بالاسلام

و به اعتنق و بحلاله و حرامه عمل و فهم



لكن كل هذا الضغط و الارهاق كان لأقناع شاب

متخرج من جامعة جزائرية و موظف في عمل راقي

يليق به الفهم السديد و و العقل الراجح

و سعة الصدر و انشراحه و الذكاء و نباهته

لكن و للاسف

من هذا كل لم نجد شيئا في هذا الشاب

كأن رأسه حجر صماء او حديدة



عندنا رجل يباغ من العمر ما بين الخمسين و الستين

ماتت زوجته قبل فترة

و له اولاد شباب و صبية بنت

و هو من اهل البادية بل من كبراء المنطقة

صاحب وجاهة و من اهل المشورة و الرأي

مقصود من الجميع و بيته مضياف و ناره لا تنطفيء



بعد وفاة زوجته تعب نفسيا و جسديا

فكانت زوجة ابنه تحاول ان تجاري مطالبه ما استطاعت لذالك سبيلا



بعد مدة اقتنع انه يجب عليه ان يعمر بيته بزوجة اخرى

و جعل شرطه ان تكون اما لاولاده و مبتسمة بضيوفه



وجدنا بنت الحلال و بنت الاصل و الفصل

فقالت

ان للايتام اما و للضيوف ماهرة و للبيت عامرة



سارت الامور كما ينبغي و يلزم

خطبنا و كانت الرؤية الشرعية و كان القبول من الجانبين

بل من كل الجوانب اذا اضفنا الاهل في العائلتين



لكننا

عندما اقترب وقت العرس

خرج علينا احد اولاد الرجل اي ابن الام المتوافاة

و رفض زواج ابيه متحججا انه اباه متعجلا

او انه للعشرة و الوفاة ناسيا



دخلنا معه في نقاشات طويلات عريضان كأننا نناقش هنديا في بقرته

فكلما ذهبنا يمينا اتجه شمالا و كلما اخذناه شمالا

هرب يمينا



حتى ارتفع ضغط والده و كاد يهلك



في تلك اللحظة اخبروه ان والده ربما يلحق بوالدته

و يصبح يتيم الابوين



خاف الشاب من الوضعية و تراجع عن شحنائه و هبله

عن مضض

لكن



و الله ترك عندي اطباعا انه كان قاسيا على ابيه

حزنا على امه



فمن سنن الله الفطرية ان يحتاج الرجل الى زوجة

و هذا ليس كرها لزوجته الاولى او قلة وفاء

لكن هته الامور يجب ان تكون مهما كانت عواطفنا حنانة عن الذين فقدناهم



من الاخير

كان اسبوعا طويلا و مرهقا



ربي يهدي هذا الشباب

و ربي يبارك للرجل في زوجته و رزقه الله الطيب

و البركة و الذرية الصالحة​