المرأة كأس شفاف

بداية هذا التشابه أن هذا الكأس قوى ويتحمل ظروف كثيرة لكن بلحظة

قد يكون قابل للكسر السريع





وهذه المرأة تجدها قويه مربيه ولكنها في لحظة من اللحظات تصيبها

حالة من الضعف الشديد المؤدي للكسر .





من جهة أ إن هذا الكأس إن وضعت فيه عسل فأنت ستشرب العسل .

وان وضعت فيه شراب مر أو ماء عكر فأنت ستشرب المر والعكر لامحاله

وان وضعت فيه مشروب حار فستجني الحرارة





ومن جهة المرأة فهي ليست ببعيد عن هذا الكأس فان أعطيتها الحلو

ستجني الحلو .



وان عاملتها بالمر العكر ستجني المر العكر .



وان علمتها على الحرارة فستجني حرا قاسيا وان لا فستجني بردا .





لذلك اللبيب من يضع في هذا الكأس الحلو ليشرب الحلو .



والغبي المغفل من يضع في هذا الكأس المر العكر وينتظر أن يشرب

شرابا حلو .



ايضا المرأه إذا اصابها خدش من الصعب ان تصلحه ..المرأه مخلوق

رقيق .



ولكنها تقف شامخه امام الصعاب !!!



المرأه هادئه .



وتنقلب الى بركان عند غضبها .



اذا اردت ان تسعد حياتك ايها الرجل .



اسعد من تعيش معك .

في تلك اللحظه ستكون انت الامير المدلل .



وهي من تفني عمرها في خدمتك .

من الممكن ان تشعل المرأه اصابعها العشره لك شموع .

في حاله واحده فقط ؟



اذا احست انك تستاهل ان تحرق اصابعها من اجلك



ولا يكفيها احراق الاصابع .



بل من الممكن ان تحرق عمرها من اجلك