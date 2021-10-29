أفضل النصائح والوصفات

حافظ على نظافة الأمعاء!

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يجب أن يبدأ "التنظيف العام للجسم" بالجهاز الهضمي.

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1. عصيدة لتنظيف الأمعاء.



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هناك عصيدة تطهر الأمعاء تمامًا. في السابق ، مع هذه العصيدة ، تم إنقاذ الأطفال من عملية وشيكة عندما ابتلعوا عن طريق الخطأ أشياء غير صالحة للأكل. نأخذ الشوفان والأرز بالتساوي ، ونشطف ونطبخ ، مثل العصيدة العادية ، حتى تصبح سميكة. كوب من خليط هذه الحبوب ونسكب 2.5 كوب ماء. نحن نأكل العصيدة بدون زيت ، لكن يمكنك ملحها قليلاً ، بدلاً من الإفطار ، لعدة أيام ، وفقًا لرفاهيتك. تزيل العصيدة بقايا الطعام غير المهضوم ، والأجسام الغريبة التي ابتلعتها عن طريق الخطأ ، بكلمة واحدة ، كل ما هو غير ضروري في الأمعاء ، وفي نفس الوقت تشفي الأضرار التي لحقت بجدرانها.

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2. طبق لتطهير الأمعاء.



وصفة:



يُطحن 1 كوب من القمح المنبت ، يُضاف إليه 100 غرام من عصير الجزر أو يُتبّل بـ 1-2 ملعقة كبيرة. ل. يُحرك العسل ويُرش بكثافة بالمكسرات المطحونة.

حسب الموسم ، يمكنك إضافة النعناع المسحوق ، بلسم الليمون ، الكزبرة ، البقدونس وأوراق الشبت إلى الطبق.

يعزز هذا الطبق المناعة ويساعد على تطهير الأمعاء من "السموم". يجب أن "تعمل" الأمعاء كل يوم ، كالساعة ، ونفسها! وإذا كانت هناك مشاكل مع هذا ، فإن التفاح سيساعده.

أكل التفاح - يساعد بكتين التفاح على ربط وإزالة المعادن الثقيلة من الجسم. يحتوي التفاح على مادة التانينات التي تساعد في هضم وامتصاص الطعام. فهي غنية بالفيتامينات والبوتاسيوم.

إذا تناولت تفاحة واحدة قبل النوم وواحدة في الصباح على معدة فارغة ، فسرعان ما ستبدأ الأمعاء في العمل دون انقطاع ، نظرًا لوجود الكثير من السليلوز في التفاح ، مما يساعد على تطهيرها.

إذا كانت الأمعاء كسولة تمامًا ، فيمكنك تناول وجبة الإفطار مزيجًا من التفاح والملفوف النيء (بنسبة 1: 1) ، يمر عبر مفرمة اللحم أو الخلاط ، لمدة أسبوعين. على الأرجح ، لن يبدو مثل هذا الطبق فاتح للشهية بالنسبة لك ، لكن تأثير التطهير له أمر لا مفر منه. إذا كنت تعاني من مشاكل في التبرز ، فاطلع على وصفات للإمساك.

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3. قم بتطهير الأمعاء

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تسريب قمم الجزر. 1 ملعقة كبيرة. ل. تُسكب قمم الجزر المغسولة والمجففة والمفرومة لترًا واحدًا من الماء المغلي ، وتترك لمدة نصف ساعة ، وتُرشح. اشرب منقوعًا من كوب واحد 3 مرات يوميًا قبل الوجبات ب 20 دقيقة.