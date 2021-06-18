فوائد الجزر



تسعى كل أم لأن تقدم لأولادها وجبة متوازنة سواء فى البيت

أو فى المدرسة وتشير الإحصاءات إلى أن الجزر من العناصر الهامة والضرورية

لاحتوائه على العديد من العناصر، فما هى فوائده وكيف يتم تخزينة بطريقة

صحيحة وآمنة.





يؤكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن

وضع الجزر فى الثلاجة بجوار الفاكهة يجعل طعم الجزر مراً ويجعله يفسد بسرعة

من تأثير غاز الإثيلين الذى يتصاعد من الفاكهة فى الثلاجة، ويوصى بأهمية

الجزر لأن الجزر على سعرات حرارية حوالى 41 وكربوهيدرات بنسبة 10% وماء

بنسبة 88%.







كما يحتوى الجزر على فيتامين أ: من 800 إلى 16705 وحدات فى كل 100 جرام، وكلما كان الجزر أكثر احمراراً زادت مادة الكاروتين به.



ويضيف دكتور مجدى أن الجزر غنى بفيتامين سى، ويحتوى على الألياف

الغذائية بنسبة 3% بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ب طيارة، وأملاح

معدنية مثل: الكبريت، الفوسفور، الكلور، الكالسيوم، والحديد ونسبة عالية من

النشويات، وغنى بالمواد البروتينية والأحماض الأمينية كما يحتوى على كمية

كبيرة من البوتاسيوم مهدئ لأعصاب.







ويشير دكتور مجدى إلى أن الجزر يفيد فى عدة أمراض منها قصر النظر ومرض

العشى الليلى ونزلات البرد وقرحة المعدة، ويعالج الإسهال ومرضى النقرس

والمرضى بأمراض الكلى ويفيد مرضى البهاق وفى أمراض الحساسية وأيضا فى حب​