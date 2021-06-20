انقذو_مايا....Help_Maya

الفتاة الاميرة
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 جويلية 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله بسم والصلاة والسلام على رسول الله....اخواني اخواتي في الله.... لاول مرة نكتب موضوع يتطلب تدخل مادي اكثر من معنوي ....موضوع انساني ...موضوع حياة او موت...موضوع عن ابنتكم مايا بوڨرن....مايا هي طفلة ذات 9 سنوات...هي ابنة بلديتي...ابنة ولاية سكيكدة...مرضها كان فقر دم وراثي حاد...ليصبح ضعف كبيير وفقدان للبصر مؤقت...حرمت من دراستها...ابيها كان عامل في شركة احواله على احسن مايرام لكن قدر الله ان يصاب بحادث حرمه من عمله وصاحب الشركة رفض تعويضه لا علينا بدون تفاصيل الان هو عامل يومي في مقهى...رب اسرة تتكون من زوج وزوجة و3 اطفال...واحدة منهم هي مايا التي سرقت منها البسمة وتحتاج عملية زراعة نخاع عظمي بتونس تكلفة العملية هي مليار وميتين مليون ...وصل المبلغ حاليا 317 مليون...نحتاج دعمكم بشددة ومانقص مال من صدقة...حالة والديها يرثى لها ...والاب يعرض كليته للبيع لينقذ فلذة مبده....شيء مؤسف نراها امام اعيننا....#انقذو_مايا وجزاكم الله الف خير....هذا رقم هاتف الاب:0775135126
وهذا رقم حسابه البنكي لمن اراد التبرع
CCP 0019848596 clé 02
Ïr Oo Ca وهذا رابط مجموعتها على فيسبوك من اراد الاطلاع والمشاركة في حملة انقاذ مايا
وهذا رقم حسابه البنكي لمن اراد التبرع
CCP 0019848596 clé 02
Ïr Oo Ca وهذا رابط مجموعتها على فيسبوك من اراد الاطلاع والمشاركة في حملة انقاذ مايا