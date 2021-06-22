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قسم الأدب والثقافة
منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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فخامة اللغة العربية
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 12:03
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,408
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
اليوم على 12:03
#1
إلياس
:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,338
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اليوم على 12:04
#2
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,408
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
اليوم على 12:08
#3
قال إلياس:
مشاهدة المرفق 136852
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أنرت الموضوع بمرورك العطر، شكرا لك.
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