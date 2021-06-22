سمية حسن
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اعرفي طريقة عمل برجر الفراخ , قدميها مع البطاطس المهروسة وسلطة السيزر لوجبة مريحة للغاية! يمكن استبدال الدجاج المفروم قليل الدهن بالديك الرومي المفروم بنتائج رائعة.
ملخص الوصفة
مكونات برجر الفراخ
4
الوصفة الأصلية تنتج 4 حصص
قائمة التحقق من المكونات
العرفي ايضا طريقة عمل برجر اللحم بفول الصويا
1 رطل دجاج مفروم قليل الدهن
كوب بقسماط إيطالي مقسم
بصلة صغيرة ، مبشورة ناعماً
1 بيضة
2 فص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة
2 ملاعق صغيرة زيت زيتون
طريقة عمل برجر الفراخ
الخطوة 1
اخلطي الدجاج المفروم وربع كوب بقسماط وبصل وبيض وثوم وملح وفلفل أسود في وعاء. بلل اليدين وشكل خليط الدجاج ، ملعقتين كبيرتين في كل مرة ، في فطائر مسطحة بيضاوية الشكل.
الخطوة 2
انشر ما تبقى من ربع كوب من فتات الخبز في طبق ضحل. لف الفطائر في فتات الخبز لتغليفها.
الخطوه 3
سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.
الخطوة 4
تُطهى الفطائر في الزيت الساخن حتى يصبح لونها بني غامق من 5 إلى 6 دقائق. تُقلب الفطائر وتُطهى حتى يتحول لون الجانب الآخر إلى اللون البني ، 3 إلى 4 دقائق إضافية.
ملخص الوصفة
مكونات برجر الفراخ
4
الوصفة الأصلية تنتج 4 حصص
قائمة التحقق من المكونات
العرفي ايضا طريقة عمل برجر اللحم بفول الصويا
1 رطل دجاج مفروم قليل الدهن
كوب بقسماط إيطالي مقسم
بصلة صغيرة ، مبشورة ناعماً
1 بيضة
2 فص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة
2 ملاعق صغيرة زيت زيتون
طريقة عمل برجر الفراخ
الخطوة 1
اخلطي الدجاج المفروم وربع كوب بقسماط وبصل وبيض وثوم وملح وفلفل أسود في وعاء. بلل اليدين وشكل خليط الدجاج ، ملعقتين كبيرتين في كل مرة ، في فطائر مسطحة بيضاوية الشكل.
الخطوة 2
انشر ما تبقى من ربع كوب من فتات الخبز في طبق ضحل. لف الفطائر في فتات الخبز لتغليفها.
الخطوه 3
سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.
الخطوة 4
تُطهى الفطائر في الزيت الساخن حتى يصبح لونها بني غامق من 5 إلى 6 دقائق. تُقلب الفطائر وتُطهى حتى يتحول لون الجانب الآخر إلى اللون البني ، 3 إلى 4 دقائق إضافية.