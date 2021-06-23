35 فكرة لربط طفلك بالقران الكريم

ليحفظه و يعمل به و يكون لك صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو لك



و يلبسك يوم القيامة تاج الوقار و لتزيد ذكائه و حصيلته اللغوية و التعبيرية



والإقناعية و جرأته على الحديث



( فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا)



1-أقرأ لطفلك القران و هو جنين وزوجتك تقرأ طوال فترة الحمل أو تسمع للقران كما يفعل الغرب بالموسيقى





2- أقرأ له و هو رضيع و زوجتك تقرأ له من المصحف كما تقرأ له قصة مصورة فترة قصيرة ليتعود النظر له







3- أقرأ أمامه و هو طفل ليقلدك و يقرأ هو الأخر حبا في التقليد فأول ما يقلد الطفل هما أبواه و يفرح بتقديرهما





4- أشتري له مصحف خاص به يختاره هو و ضع عليه عطره المفضل ليمتلكه فيرتاح نفسيا له و يحبه و يقدره



5- أشتري له حامل مصحف ملون بالوانه المفضلة ليمتلكه لأن الأطفال عندهم نزعة التملك



6- البيئة: تتميز بالكثافة عن القران ( مصاحف في البيت والسيارة و شنطة المدرسة وبطاقات ملونة مرسومة

مكتوبة انه حافظ القران معلقة في كل مكان و شرائط مستمرة 24 ساعة بصوت خفيف لشيخ يحب هو صوته



7- السلوك: التكرار:تكرار الحفظ و التسميع و الذهاب لحلقات القران ومدارس التحفيظ والكلام عن الحفظ



8- المهارة: تعليم مهارات التجويد و اساليب الحفظ و أستخدام الوسائل المساعدة الشرائط و الكمبيوتر



9- القيم:شرح له لماذا يحفظ القران وما هي النوايا و الثواب والمكافئات و تذكيره دائما بثواب الحفظ



10- الهوية: من هو ؟ نبرمج عقله أنه هو طفل ذكي حافظ للقران و عامل به و نكرر له ذلك كل يوم ليقتنع به

من قدوته؟ رسول الله و أي طفل أخر حفظ القران يعرفه ما شعاره؟ خيركم من تعلم القران وعلمه



11- العلاقات:دائما يكون مع أطفال حافظين للقران و متفوقين و أذكياء و شيوخ حفاظ و علماء



12- أحتفال كل شهر بما حفظ : حفلة للأهل و الأطفال و حلويات و هدايا له ولهم فينتظر الحفل طوال الشهر



13-أحكي له قصص القران بطريقة طفولية بدون زيادة مع ذكر النص القراني فهو يتعلق جدا بسماع القصص



14- مثل معه قصص القران كلعبة و مسرحية لتثبت في ذهنه مع ذكر الأيات فيحفظها أسرع



15-أستمع له و هو يحكي قصص القران و اجعله يمثلها أمام الأهل و الأصدقاء فهو يستمتع جدا بذلك



16- مسابقات في البيت في السور و القصص و الأيات و (أين توجد هذه الكلمة في أي سورة) مع جوائز رمزية



17- مدرسة لتحفيظ القران تنظم رحلات و مسابقات و جزائز و هدايا فيحب الحفظ و يتعرف على الحفاظ



18- شريط القارئ الصغير للشيخ الحصري بصوت اطفال يقرأون خلف الشيخ فيشجعه على القرأة و الحفظ



19- سي دي كومبيوتر للتحفيظ إذا كان من هواة الكمبيوتر فسيحب استخدامه و سيحفظ أسرع بواسطته

20- مقرأة للأسرة كلها الوالدان و الأولاد كل يوم ربع ساعة وحلقة علم أسبوعية تلقيها الأسرة كلها لمدة ساعة



21- ربط الطفل ببرامج قنوات القران الفضائية المتخصصة(الفجر/ المجد / العفاسي) فيواظب عليها و يتأثر بها



21- ربط البيئة بأيات القران كالسماء و الشمس و القمر و البحار و ربط منهجه الدراسي بإعجاز القران



22- ربط الأحداث اليومية بأيات القران



23- ربط الدعاء بأدعية القران (ربنا اتنا في الدنيا حسنة ، ربي إني لما انزلت إلي من خير فقير)



24- مساعدة الطفل كل يوم على تخيل الجنة و ثوابها و تخيل نفسه إمام و داعية و عالم يستفيد الناس بعلمه



25- برمجة عقله اللاواعي و هو نائم بالتحدث همسا في أذنه(أنت ذكي ومتفوق وأنت حافظ القران و عامل به)



26- المسابقات المنزلية و المحلية و العالمية للحفظ فيحتك بالحفاظ و يتنافس معهم و يفرح بفوزه

ليحفظ اكثر و يحتك بحفاظ أخرين بدرجات متفاوته فيتنافس معهم و يتخيل نفسه يوميا يفوز بالجائزة



27- تعليق شهدات التقدير لجوائز الحفظ على حائط غرفته ليراها



28- تشجيعه ليقرأ القران في الأذاعة المدرسية

29- تسجيل صوته و هو يقرأ على الكاسيت او الموبايل او الكمبيوتر او MB3 ليسمعه مرة أخرى



30- تشجيعه على أمامة المصلين فالنوافل(فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض مع عمرو بن سلمة 6سنوات)



31- أهتم بأسئلته عن القران وأجب عليها أو أبحث معه عنها في الكتب أوشرائط او الأنترنت او مع شيخ عالم



32- شجعه على أستخراج معاني الايات من المعجم لتزيد حصيلته اللغوية ويحاول فهمها بنفسه(مختار الصحاح)



33- شجعه على قراءة التفسير الميسر لمعاني الأيات و أسباب نزولها ليعرف الفهم الصحيح



34- أستخدام مواقع الانترنت التفاعلية للحفظ​

35- أستخدام رسم و تلوين باقة زهور أجزاء القران و جائزة عند الأنتهاء منها و تعليقها بالبيت لتذكره بحفظه