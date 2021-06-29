موضوع للإفادة ❤

نت تحب اختك بصح مش معناتها انو تخلط ما بين دلالها و فسادها ، علبالي تغيضك اختك معندهاش تلفون كما صحاباتها و لازم تخليهم يغيروا منها تروح تجيبلها تلفون ڨريفة و بزيادة متحبهاش تمشي بزيرو فايسبوك تكتفيلها لالين بصح نت راك راد بالك عليها و من تصرفاتها ؟ راك عارف تحت الكوفيرطة الضوء هذاك تاع الفايسبوك مش نور الايمان ؟! سهلتلها الدخلة و خليتها وحدها بلا عسة ؟!

لي يربي اختو هو الاخ أفضل من الاب لانو الاخ هو ولد هذا الجيل و يعرف ڨع لقوالب مش كما الاب ساعات يتغاضى على علامات تاع خطر ... علاه رانا نستهزاو ببناتنا ... الخطر راه كبير و يخش لديارنا عبر الهاتف ... تخمامك نت و حيلتك و قفازتك و تتحشالك فمبالك بطفلة مراهقة عقلها مهزوز ما توزن مليح ما تحصيلها ... راهم مراهقات و يبعثو صورهم في نص ليالي في لحظة ضعف بلا ما خمموا في العواقب تاع أفعالهم و مش مخممين بلي راها الذيابة غير تستنى في الفرصة ... هي المرة تحب تجرب برك بحجة انها بعيدة معندها ما تخسر بصح حديث الليل زبدة الصباح مع الوقت تتكولا الطفلة و بعد مدة تبعث الألبوم تاع تصاورها و اذا كان السيد قريب يسمى راحت درمك ... كل طفلة و عندها دخلة لقلبها ... سواء من جيهة الصوارد ولا الماتريال ولا العقلية ولا الزين ولا العاطفة و ابليس و أمورات تحلالها في المارد ... راك شاب و راك كنت صياد و تفهم وش راني حاب نقول ... انت ما خفت ربي في بنات الناس حتى خياتك راهم يطيحوا في لي ميخافش ربي ...

كون قريب لأختك و دللها بلا متفسدها ... كون معاها بلا ما تضيق عليها ... علمها بلا ما تحتم عليها ... ساعات الثقة لي درتها في ختك هي لي تخليك تغفل و تفتحلها باب متقدرش هي ترجع منو ... بصح متستناش تربي أختك ونت مكش مربي ... لمعيشة تلڨاط و كما دير ايندارلك مكالاه تتجاهل ذي الحكاية ...

#منقول للإفادة