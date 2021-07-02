تعزيـــــــة ( الأستاذ سليمان بخليلي في ذمة الله ) !

السّلامٌ عليكم إخواني أخواتي الأعزاء

بقلب يملئه الحزن والأسى ...نزف لكم خبر ارتقاء قدوتنا وأستاذنا الجليل سليمان بخليلي الى جوار ربه

اللهم أغفر له واحمه برحمتك الواسعة...

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إنّا لله وإنّا إليه راجعون.



يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

صدق الله العظيم



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يذكر أن الفقيد ...أصيب بفيروس كورونا -خلال الأيام القليلة الماضية- وكان بأحد مسشتفيات الجزائر العاصمة.. الى آخر اللحظات .

ــــــــــــــــالتعازي بمقر سكناه بالقبة بالجزائر العاصمة