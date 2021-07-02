تعزيـــــــة ( الأستاذ سليمان بخليلي في ذمة الله ) !

Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,456
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السّلامٌ عليكم إخواني أخواتي الأعزاء
بقلب يملئه الحزن والأسى ...نزف لكم خبر ارتقاء قدوتنا وأستاذنا الجليل سليمان بخليلي الى جوار ربه

اللهم أغفر له واحمه برحمتك الواسعة...

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إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
صدق الله العظيم

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يذكر أن الفقيد ...أصيب بفيروس كورونا -خلال الأيام القليلة الماضية- وكان بأحد مسشتفيات الجزائر العاصمة.. الى آخر اللحظات .

ــــــــــــــــالتعازي بمقر سكناه بالقبة بالجزائر العاصمة
___________________الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بإذن الله .

 
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