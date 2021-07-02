تعزيـــــــة ( الأستاذ سليمان بخليلي في ذمة الله ) !

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,456
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- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السّلامٌ عليكم إخواني أخواتي الأعزاء
بقلب يملئه الحزن والأسى ...نزف لكم خبر ارتقاء قدوتنا وأستاذنا الجليل سليمان بخليلي الى جوار ربه
اللهم أغفر له واحمه برحمتك الواسعة...
====== =
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
صدق الله العظيم
****** *
يذكر أن الفقيد ...أصيب بفيروس كورونا -خلال الأيام القليلة الماضية- وكان بأحد مسشتفيات الجزائر العاصمة.. الى آخر اللحظات .
ــــــــــــــــالتعازي بمقر سكناه بالقبة بالجزائر العاصمة
___________________الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بإذن الله .
بقلب يملئه الحزن والأسى ...نزف لكم خبر ارتقاء قدوتنا وأستاذنا الجليل سليمان بخليلي الى جوار ربه
اللهم أغفر له واحمه برحمتك الواسعة...
====== =
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
صدق الله العظيم
****** *
يذكر أن الفقيد ...أصيب بفيروس كورونا -خلال الأيام القليلة الماضية- وكان بأحد مسشتفيات الجزائر العاصمة.. الى آخر اللحظات .
ــــــــــــــــالتعازي بمقر سكناه بالقبة بالجزائر العاصمة
___________________الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بإذن الله .