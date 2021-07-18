طريقة الارز باللبن بالكريم شانتيه

مع قليل من الاستقصاء ، وجدت أن هناك طريقتين أساسيتين لصنع الارز باللبن بالكريم شانتيه .



ثم هناك طريقة والدي ، وهي أن نأخذ بعض الأرز الأبيض البارد ونضيف إليه بعض الكريمة والسكر والقرفة. امزج وتناول. كان أبي يصنع بودنغ الأرز بهذه الطريقة طوال حياتي ، لكن طريقة أبي لم تروق لي أبدًا بهذا القدر ، لذا يجب أن يكون الغليان أو الخبز , اعرفي طريقة عمل الشعرية باللبن



الوصفة الأولى التي جربتها كانت عبارة عن 3/4 كوب من الكريمة الثقيلة لوصفة تخدم شخصين فقط. ييكيس! غني جدًا ، لا يستطيع أكله. (هل لاحظت من قبل أن الوصفات التي تبلغ من العمر 20 عامًا أو أكثر يمكن أن تكون ثقيلة بعض الشيء على الكريمة والزبدة؟) بعد إجراء بعض التعديلات ، استقرت على هذه الوصفة باستخدام طريقة الغليان. إنه لذيذ بشكل خاص مع الزبيب.



مكونات



2 1/2 كوب (600 مل) حليب كامل الدسم



1/3 كوب (66 جرام) أرز أبيض قصير الحبة غير مطبوخ



رشة ملح



1 بيضة كبيرة



1/4 كوب (50 جرام) سكر بني غامق معبأ



1 ملعقة صغيرة فانيليا



1/4 ملعقة صغيرة قرفة



1/3 كوب (40 جرام) عنب



طريقة



طهي الأرز في الحليب:



في قدر متوسط الحجم ثقيل القاع ، يُغلى الحليب والأرز والملح على نار عالية. خففي النار واتركيها على نار هادئة مع تغطيتها جزئياً حتى ينضج الأرز ، لمدة 20-25 دقيقة. قلّب كثيرًا لمنع الأرز من الالتصاق بقاع المقلاة.

يُمزج البيض والسكر البني ويُخفّف المزيج بخليط الأرز:



في وعاء خلط صغير ، اخفقي البيض والسكر البني حتى يتجانسوا. أضيفي نصف كوب من مزيج الأرز الساخن إلى خليط البيض ، وملعقة كبيرة في كل مرة ، واخفقي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اخفقي البيض والسكر البني لعمل أرز باللبن

يخفف البيض بخليط الأرز باللبن الساخن

يُضاف خليط البيض المقسّى إلى مزيج الأرز:



يُضاف خليط البيض مرة أخرى إلى قدر الأرز والحليب ويُقلب على نار خفيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق ، حتى يتكاثف ، أو حوالي 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية).

يُضاف البيض المقسّى مرة أخرى إلى خليط الأرز باللبن لعمل بودنغ الأرز



احرص على ألا يغلي المزيج في هذه المرحلة وإلا سيتخثر. يرفع عن النار ويضاف الفانيليا والزبيب والقرفة.



قدميها دافئة أو باردة.